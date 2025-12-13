SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Stephen Curry, astro do Golden State Warriors, acertou uma cesta de fora da quadra na fase de aquecimento e deixou os torcedores presentes no Chase Center, em São Francisco, em êxtase nesta sexta-feira (12).

Curry se ausentou nos últimos cinco jogos do Golden State Warriors por causa de uma contusão na coxa esquerda. O jogador voltou animado e marcou 39 pontos, mesmo assim sua equipe perdeu por 127 a 120 para o Minnesota Timberwolves.

Bicampeão de pontuação da NBA, Curry acertou seus três primeiros arremessos e marcou oito dos primeiros 12 pontos dos Warriors. Ele converteu 14 de 28 arremessos e terminou com seis cestas de três pontos em 32 minutos em quadra.

Porém, a franquia de Minneapolis, mesmo sem contar com uma de suas principais estrelas Anthony Edwards, que está lesionado, fez 27 trocas de liderança no placar, a segunda maior na atual temporada da NBA - e tomou a dianteira no último quarto. O "double-double" de Rudy Gobert, com 24 pontos e 14 rebotes, e os 27 pontos e nove rebotes de Julius Randle fizeram a diferença para os visitantes.