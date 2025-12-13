SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico do Flamengo, Filipe Luís, demonstrou esperança em conquistar uma vitória sobre o favorito Paris-Saint Germain e levantar a taça da Copa Intercontinental nesta quarta-feira (17). Os dois times vão se enfrentar às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, no Qatar.

"Todos os adversários são diferentes, mas o PSG é o melhor time do mundo, demonstrou isso ao ganhar a Champions e estão no torneio por serem os melhores", disse Luís à Globo.

"Nós, com muita humildade, vamos tentar ganhar para fazer história", prosseguiu o treinador, ainda no gramado após a vitória sobre o Pyramids por 2 a 0 pela semifinal da Copa Intercontinental.

Se conseguir superar os franceses, a equipe brasileira irá embolsar US$ 5 milhões (R$ 27,1 milhões) ao final da competição.

A premiação do torneio é paga por fases. A classificação à decisão já garantiu ao Flamengo uma premiação de US$ 4 milhões (R$ 21,6 milhões).

Caso tivesse sido eliminado pelo Pyramids, os cariocas voltariam para casa com US$ 2 milhões (R$ 10,9 milhões).

Além do dinheiro, o rubro-negro também recebeu medalhas e levantou mais uma taça neste sábado, a da Copa Challenger.

Ao analisar o desempenho do Flamengo, que venceu com gols de sua dupla de zaga e em lances de bola parada, Luís enalteceu o equilíbrio da equipe.

"Temos jogadores poderosos na parte ofensiva, mas fico com um jogo completo da parte defensiva. A equipe soube se defender. O resultado foi merecido", afirmou o técnico.

Neste sábado, o Flamengo completou 44 anos do único título mundial do clube, conquistado em 13 de dezembro de 1981. Na ocasião, o time bateu o Liverpool por 3 a 0, no antigo formato do Mundial de Clubes.

Em 2019, o Flamengo voltou a brigar pelo título Mundial contra o Liverpool, mas naquela ocasião os ingleses levaram a melhor.

A final nesta quarta será o quarto confronto entre Flamengo e PSG, e o retrospecto é equilibrado, com uma vitória para cada lado e um empate. O time brasileiro venceu um amistoso em 1975 por 2 a 0. Em 1979, novamente em amistoso, deu PSG: 3 a 1. E o duelo mais recente ocorreu em 1991, no Torneio de Paris, com empate por 1 a 1.