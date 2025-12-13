(UOL/FOLHAPRESS) - O Arsenal venceu o Wolverhampton por 2 a 1, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês, em jogo realizado neste sábado, no Emirates Stadium.

Os gols londrinos foram contra, do goleiro Johnstone, e do zagueiro Mosquera, em jogada de Gabriel Jesus, nos acréscimos. Os Wolves haviam empatado com Arokodare.

O Arsenal segue na liderança, com 36 pontos, cinco a mais do que o City, que joga no domingo. O Wolverhampton, com apenas 2 pontos, é o lanterna.

Na próxima rodada, o Arsenal enfrenta o Everton, enquanto os Wolves pegam o Brentford. Os dois jogos acontecem no sábado que vem.

COMO FOI O JOGO

Lanterna amarra jogo do líder. O Arsenal era favorito para dominar a partida, mas o empate parcial sem gols no primeiro tempo decepcionou a torcida em Londres. Jogando recuado e apostando em contra-ataques, foram os Wolves que tiveram a primeira finalização perigosa do jogo. O sul-coreano Hee-Chan deixou a marcação para trás, correu metade do campo e tentou de dentro da área, mas Raya defendeu. Do lado dos Gunners, Martinelli foi quem mais apareceu, mas não acertou o alvo.

Arsenal empilha chances perdidas. Na segunda etapa, os mandantes chutaram mais vezes no gol, porém faltou capricho. Antes de ser substituído, Martinelli fez ótima jogada individual ao fugir da marcação e invadir a área com um chute cruzado, mas a bola saiu em linha de fundo.

Gunners passam a acertar o alvo e chegam ao gol. Quando o Arsenal finalmente chutou com direção certa, em finalização de longe de Declan Rice, Johnstone brilhou com uma ótima defesa. Logo após salvar os Wolves, uma infelicidade do goleiro deixou o time londrino na frente. Após cobrança de escanteio de Saka, a bola bateu nas costas de Johnstone e o gol contra foi assinalado.

Gabriel Jesus entra aplaudido. Após 11 meses sem atuar no Campeonato Inglês, o atacante brasileiro foi apoiado pela torcida londrina. Gabriel entrou aos 35 minutos do segundo tempo no lugar de Gyokeres. No meio da semana, ele voltou aos gramados por 30 minutos pela Liga dos Campeões após quase um ano se recuperando de lesão.

Pressão no fim empata jogo. Os Wolves não desistiram e passaram a preencher o ataque com as substituições. No último minuto do segundo tempo, a recompensa veio com o gol de empate de Arokodare em jogada armada por Jhon Arias.

Gabriel Jesus participa do gol da vitória. Quando o empate parecia decidido, o Arsenal voltou a colocar fogo no jogo e Saka cruzou para o miolo da área. Gabriel subiu e tocou de cabeça, e Mosquera, dos Wolves, mandou contra o próprio gol na tentativa de corte.

LANCES DE DESTAQUE

1x0. Saka cobrou escanteio quase marcando um gol olímpico, a bola bateu na segunda trave e tocou nas costas do goleiro Johnstone, entrando no gol.

1x1. Arias passou para Mané, que cruzou pelo alto para Arokodare desviar para o fundo do gol, deixando Raya parado.

2x1. Saka cruzou para a área, Gabriel Jesus subiu para cabecear, e Mosquera marcou contra.

ARSENAL

David Raya; Ben White (Lewis-Skelly), Saliba, Hincapié, Timber; Zubimendi (Merino), Eze (Odegaard), Rice; Saka, Martinelli (Trossard), Gyokeres (Gabriel Jesus). T.: Mikel Arteta

WOLVERHAMPTON

Johnstone; Mosquera, Agbadou, Toti Gomes (Mané), Doherty (Tchatchoua); André, João Gomes, Krejci (Fer López), Wolfe; Larsen (Arokodare), Hwang Hee-Chan (Arias). Técnico: Rob Edwards

Local: Emirates Stadium, em Londres (Inglaterra)Arbitragem: Robert Jones

VAR: John Brooks

Cartões amarelos: Hwang Hee-Chan, Doherty (WOL)

Gols: Johnstone (contra, 24'/2ºT), Arokodare (45'/2ºT), Mosquera (48'/2ºT)