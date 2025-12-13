(UOL/FOLHAPRESS) - Tetracampeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas informou, por meio das redes sociais, a morte de sua mãe, Zuleica Freitas.
Zuleica tinha 80 anos e foi uma das maiores incentivadoras da carreira do tetracampeão mundial. A causa da morte não foi revelada.
Popó usou seu Instagram para homenagear a mãe. No vídeo, Zuleica aparece sentada e ensaiando uma dança. Ela ainda manda um beijo ao ver que estava sendo filmada.
O astro do boxe afirmou que sua mãe "deixa um legado de muita força e amor". A publicação já acumulou mais de dez mil curtidas desde o início da manhã.
Minha mãe guerreira que cumpriu sua missão. E que deixa um legado de muita força e amor. É com essa alegria que Deus a recebe em seus braços. Descansa em paz mãezinha! Meu eterno amor Popó, no Instagram