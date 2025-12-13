(UOL/FOLHAPRESS) - Yuri Alberto e Raniele participaram do último treinamento do Corinthians antes do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, neste domingo. Apesar da presença na atividade, a dupla ainda convive com restrições físicas, e a participação no confronto decisivo segue indefinida.

CONFIANÇA COM RESSALVAS

Internamente, o clima é de confiança que ambos fiquem à disposição da comissão técnica diante da Raposa. Ainda assim, caso sejam relacionados, a tendência é que atuem abaixo do 100% físico.

Yuri Alberto sente dores na região do púbis desde a semana passada e já jogou o duelo de ida, em Belo Horizonte, longe da plenitude física.

O atacante será reavaliado até horas antes da partida e é quem tem mais chances de atuar, muito em função da condição física considerada privilegiada. Por outro lado, há cautela para não comprometer o atleta em uma eventual final da Copa do Brasil, caso o Corinthians confirme a classificação.

Raniele, por sua vez, ainda reclama de dores no tornozelo esquerdo e trabalha para reduzir o incômodo até o jogo. A tendência, se for relacionado, é que inicie a partida no banco de reservas.

GARRO TAMBÉM EVOLUI

Rodrigo Garro também participou do treinamento no CT Joaquim Grava. O meia argentino segue em processo de controle de carga após se recuperar de uma lesão na panturrilha.

Assim como no jogo de ida, a tendência é que o jogador comece novamente entre os reservas. A comissão técnica trabalha com a utilização do camisa 8 dentro do limite apontado pelos departamentos médico, físico e de performance.

Em uma temporada marcada por problemas físicos, o meia passa por uma programação cuidadosa para evitar novos contratempos e tem aumentado gradualmente os minutos em campo.

A provável escalação do Corinthians para enfrentar o Cruzeiro é: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, André Carrillo, José Martínez e Breno Bidon (Rodrigo Garro); Memphis Depay e Vitinho (Yuri Alberto ou Gui Negão).