SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Serão conhecidos neste domingo (14) os dois finalistas da Copa do Brasil. Corinthians e Vasco estão em vantagem, respectivamente, sobre Cruzeiro e Fluminense e poderão jogar com a possibilidade de empatar para avançar.

O sucesso esportivo no fim de semana alimentará a esperança de título nos torcedores. E representará um aporte financeiro importante, algo que vale para os quatro times ainda vivos na competição, mas especialmente para o Corinthians.

A dívida total do clube está na casa dos R$ 2,7 bilhões, e esse nem é o número mais importante, ao menos agora. Com notórios os problemas de fluxo de caixa, a diretoria tenta equacionar obrigações de curto prazo para entrar respirando em 2026.

Uma das urgências é pagar cerca de R$ 40 milhões ao Santos Laguna, do México, pela contratação de Félix Torres. Pela inadimplência na aquisição do zagueiro equatoriano, o clube alvinegro foi punido pela Fifa (Federação Internacional de Futebol) com um "transfer ban" e está impedido de registrar jogadores.

Isso significa que, se Lionel Messi manifestar amanhã o desejo de jogar no Corinthians por um salário mínimo, o Corinthians não poderá inscrevê-lo. Não consta que essa seja a vontade do craque argentino, mas talvez fosse a do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Remo, que foi sondado, mas já assinou com o Coritiba, sem "transfer ban".

A pendência referente a Félix Torres não é a única. O clube já foi condenado na Fifa pelos débitos referentes às contratações de Rodrigo Garro e Maycon, esta por empréstimo, e aguarda sentenças da CAS (Corte Arbitral do Esporte). A agremiação deve ainda cerca de R$ 45 milhões ao meia Matías Rojas, que ao menos se mostra disposto a um acordo para evitar mais uma sanção.

Como se vê, a situação é grave. Avançar à final da Copa do Brasil e abocanhar R$ 33,075 milhões - ou mesmo vencê-la, o que renderia mais R$ 44,1 milhões- não vai resolver a questão, mas trará importante alívio no curto prazo.

O presidente Osmar Stabile já obteve de um dos órgãos controladores do Corinthians -o Cori (Conselho de Orientação)- autorização para buscar um empréstimo de R$ 100 milhões, uma antecipação da LFU (Liga Forte União) do acordo dos direitos de transmissão do Brasileiro, com desconto nos pagamentos de 2026 e uma taxa de juros de 17,9% ao ano.

"O Cori deixou autorizado. Nós vamos ver se será necessário ou não. Se for, teremos autorização. Se não for, não vamos pegar", disse Stabile, em evidente referência à premiação da Copa do Brasil -que ainda oferece a possibilidade de renda na venda de ingressos da decisão.

Não será nisso que estará pensando o torcedor alvinegro a partir das 18h de domingo, no estádio de Itaquera. Carente de glórias, ele só quer a chance de ser campeão de um torneio nacional, algo que não celebra desde o Brasileiro de 2017. Após um grande jogo e uma vitória por 1 a 0 no Mineirão, em Belo Horizonte, na última quarta, o time do técnico Dorival Júnior tentará proteger a vantagem em São Paulo.

Em seguida, às 20h30, no outro lado do chaveamento, Fluminense e Vasco voltarão a se enfrentar no Maracanã, no Rio de Janeiro. No primeiro jogo, no mesmo local, na quinta (11), o Vasco triunfou por 2 a 1, de virada, com um gol nos acréscimos.