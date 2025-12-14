SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo venceu o Pyramids, do Egito, por 2 a 0, neste sábado (13), e se garantiu na final da Copa Intercontinental, contra o PSG, na próxima quarta-feira. Com a classificação, o Rubro-Negro já tem garantido, ao menos, R$ 21,6 milhões com premiações da competição.

Caso o Flamengo vença os franceses e seja campeão mundial, embolsará US$ 5 milhões (cerca de R$ 27,1 milhões). Os prêmios não são acumulativos, e, sim, de acordo com a fase em que sai.

Se fosse eliminado para os egípcios, por exemplo, teria recebido US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,9 milhões) pela participação.

Veja a premiação

- Campeão: US$ 5 milhões (R$ 27,1 milhões)

- Vice-campeão: US$ 4 milhões (R$ 21,6 milhões)

- Vice da Challenger Cup: US$ 2 milhões (R$ 10,9 milhões)

- Vice no Derby das Américas: US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões)

*Premiação não cumulativa