SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro e capitão do Racing, Santiago Sosa, viveu uma situação inusitada no último sábado (13), durante a disputa de pênaltis da final do Clausura do Campeonato Argentino. Ao realizar sua cobrança, o jogador bateu no meio e converteu, mas sentiu uma lesão na virilha no instante em que chutou e precisou sair de maca.

Sosa bateu a última cobrança antes das penalidades alternadas. Ele chutou no meio do gol, e quase viu o goleiro Muslera defender com o pé. O zagueiro caiu ao sentir a lesão na virilha e recebeu atendimento no campo antes de ser retirado.

Após o 1 a 1 no tempo regulamentar, Estudiantes e Racing foram para a disputa de pênaltis. Cetré perdeu a primeira para a equipe de La Plata, mas Martinera e Franco Pardo -o último já nas alternadas- desperdiçaram para o Racing. Com o título, o Estudiantes se classificou para a fase de grupos da Libertadores, enquanto o vice-campeão vai para a Sul-Americana.

Na mira do Fla e episódio com Pedro

Sosa virou alvo do Flamengo para a próxima janela de transferências. Além de atuar como zagueiro, o jogador de 26 anos também pode desempenhar a função de volante. Sua lesão, no entanto, dificulta uma possível transferência agora para o Rubro-Negro. O Racing ainda não divulgo a gravidade da contusão.

Sosa esteve envolvido na lesão que Pedro, atacante do Fla, teve no antebraço. Durante a ida da semifinal da Libertadores, entre o Rubro-Negro e os argentinos, o zagueiro acertou o atacante, que precisou ser substituído com dores e ficou com o braço imobilizado por semanas, desfalcando o Flamengo.

Recentemente, ele também esteve envolvido em uma lesão em partida do Campeonato Argentino na qual acertou um chute no rosto de um adversário, que saiu com o nariz sangrando. Sosa foi expulso no lance.