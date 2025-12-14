SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após temporadas marcadas por oscilações, São Paulo e Botafogo iniciaram conversas para reformular seus elencos de olho em 2026 e avaliam trocas de jogadores entre si. Já há alguns dias as diretorias mantêm diálogo e avaliam diferentes formatos de negócio, com foco principal em trocas de jogadores, combinadas ou não com compensações financeiras. Até o momento, cada equipe sinalizou com três nomes de interesse para eventuais negociações.

O Botafogo demonstrou interesse formal em três jogadores do São Paulo: Nahuel Ferraresi (zagueiro), Pablo Maia (volante) e Rodriguinho (meia). Dentre eles, Nahuel Ferraresi é o nome mais avançado nas tratativas. O clube carioca formalizou oferta e já negocia a contratação do defensor venezuelano por empréstimo de uma temporada, com valor de compra fixado ao fim do vínculo. As conversas seguem em andamento, aguardando ajustes contratuais e aval da diretoria são-paulina.

Pablo Maia, por sua vez, é um nome levantado pelo scout do Botafogo e visto como uma oportunidade estratégica de mercado, mas o São Paulo adota cautela diante do potencial de venda do volante, que recebeu sondagens do mercado da Alemanha. O Botafogo teve uma conversa inicial com o staff do jogador de 23 anos e recebeu sinal positivo para tratar o tema com o Tricolor Paulista.

Por fim, o meia Rodriguinho aparece como alternativa para suprir necessidades técnicas no meio-campo alvinegro. Também indicado pelo scout, o jogador de 21 anos fez sua temporada mais participativa com a camisa do São Paulo, com 28 partidas disputadas e 1 gol marcado.

O Botafogo enviou ao São Paulo uma lista com cinco possíveis nomes para trocas. A direção são-paulina, no entanto, respondeu com uma contraproposta e indicou interesse em três atletas do elenco carioca: Vitinho (lateral-direito), Marlon Freitas (volante) e Yeferson Savarino (meia-atacante).

Os nomes agradam à comissão técnica de Hernán Crespo por características específicas: Vitinho pela versatilidade na ala, Marlon Freitas pela liderança e equilíbrio no meio-campo, e Savarino pela capacidade de criação e jogo entre linhas -perfil valorizado pelo técnico argentino.

O Botafogo, que inicialmente colocou à disposição das tratativas nomes considerados "negociáveis", foi surpreendido com a contraproposta apresentada. As conversas entre as partes ainda são consideradas em estágio inicial, com possibilidade de envolver mais de um atleta em cada lado ou até valores adicionais para equalizar o negócio.

Em um primeiro momento, o São Paulo consultou a situação do zagueiro David Ricardo, de 22 anos. No entanto, o Botafogo deixou claro que o cenário está vetado: o defensor passou a receber sondagens de clubes europeus, e a prioridade da SAF alvinegra é uma venda definitiva ao exterior, não uma troca no mercado interno.

Um dos nomes inicialmente ofertados pelo clube carioca foi o de Joaquín Correa, atacante de 31 anos contratado em julho de 2025 após cumprir contrato na Inter de Milão. A possibilidade, no entanto, é vista como difícil pelos altos vencimentos mensais do argentino, que somou 25 jogos e 3 gols marcados com a camisa do Fogão.

Com seis nomes oficialmente na mesa, as negociações entre os dois clubes seguirão nos próximos dias buscando formatar modelos de empréstimo, compra ou troca de jogadores. Por se tratar de um negócio de "muitas frentes", os envolvidos, tanto de São Paulo quanto de Botafogo, não acreditam em desfecho rápido.