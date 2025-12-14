SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar precisou de um disfarçe inusitado para poder aproveitar as férias nos Estados Unidos. O camisa 10 do Santos usou uma jaqueta puffer branca e rosa, com o capuz cobrindo sua cabeça, e uma balaclava lilás para esconder o rosto e poder andar como uma "pessoa normal" por Nova York.

O atacante brasileiro usou o "look" para caminhar pela Times Square e no Rockfeller Center. Ele esteve acompanhado da esposa Bruna Biancardi e do "parça" Cris Guedes, que também estava com sua esposa, Bianca Coimbra.

Guedes compartilhou o momento em um vídeo em seu Instagram entitulado "Missão: Neymar passar desapercebido". Durante as gravações, é possível ver momentos em que o atacante tira o capuz e a balaclava, alegando calor no rosto e para tomar um sorvete. Segundo Guedes, algumas pessoas reconheceram o jogador quando ele tirou o disfarce.

Durante as férias, Neymar deve passar por cirurgia devido a um problema no menisco do joelho esquerdo. O atacante jogou a reta final de temporada lesionado e ajudou o Santos a se salvar do rebaixamento.

O atacante tem contrato com o Peixe até o final do ano, e deve discutir uma renovação pelo menos até o meio do ano, com objetivo em conquistar uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo.