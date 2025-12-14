SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa anunciou, na manhã deste domingo (14), que a premiação do The Best 2025 acontecerá no dia 16 de dezembro, próxima terça-feira, às 14h (de Brasília). O evento, que ocorrerá em Doha, no Qatar, está marcado para a véspera da final da Copa Intercontinental, entre Flamengo e PSG, que também será no país árabe.

O jantar de gala do evento receberá 800 convidados, incluindo o presidente da Fifa, Gianni Infantino. A votação para o The Best é composta por votos populares, votos de capitães e treinadores de seleções masculinas e femininas, e jornalistas.

Raphinha é o único brasileiro indicado para o prêmio de melhor do mundo e concorre com nomes como Dembélé e Lamine Yamal. Alisson é o representante do Brasil no troféu de melhor goleiro da temporada. Entre as mulheres, não há nomes indicados.

Para a seleção da temporada, dez nomes brasileiros estão indicados: os goleiros Alisson (Liverpool), Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras) e John (Botafogo); os zagueiros Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães (Arsenal); e os atacantes João Pedro (Chelsea), Raphinha (Barcelona) e Luiz Henrique (Botafogo).

Vinícius Júnior é o atual vencedor do The Best. O atacante do Real Madrid, no entanto, não esteve entre os finalistas neste ano.

A Fifa fez questão de destacar que a premiação acontecerá na véspera da final da Copa Intercontinental. Na quarta-feira, às 14h, Flamengo e PSG decidem quem será o campeão.

Veja os indicados ao prêmio de melhor jogador do The Best 2025

- Ousmane Dembéle, França e Paris Saint-Germain

- Achraf Hakimi, Marrocos e Paris Saint-Germain

- Harry Kane, Inglaterra e Bayern de Munique

- Kylian Mbappé, França e Real Madrid

- Nuno Mendes, Portugal e Paris Saint-Germain

- Cole Palmer, Inglaterra e Chelsea

- Pedri, Espanha e Barcelona

- Raphinha, Brasil e Barcelona

- Mohamed Salah, Egito e Liverpool

- Vitinha, Portugal e Paris Saint-Germain

- Lamine Yamal, Espanha e Barcelona