SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians enfrenta nesta segunda (15), o Rio Claro por mais uma rodada do NBB e quer emplacar duas vitórias seguidas após vencer bem o Brasília dentro de casa. O Canal UOL transmite a partida a partir das 20h, na home, You Tube e TV por Assinatura.

O time do Parque São Jorge, que corre o risco de fechar as portas em caso de não conseguir um patrocinador para o projeto, vem fazendo uma boa campanha e mostrou força após jogar muito bem contra o Brasília, time que já venceu Minas e Flamengo nesta temporada para subir à sexta colocação da tabela.

A equipe conta com dois estrangeiros que estão se destacando na temporada, Davaunta Thomas e Elyjah Clark. Clark tem 19.6 de eficiência e média de 18.6 pontos por partida, enquanto Thomas tem média de 16.3 pontos por jogo. O time ainda conta com o maior assistente da história do NBB, Elinho, que tem média de 8.3 por partida neste campeonato e que ainda foi o cestinha do último jogo com 21 pontos.

Buscando sair da região da zona de rebaixamento, o Rio Claro vai tentar uma surpreendente vitória fora de casa e para isso conta com Gemadinha e Scott, dois dos jogadores que mais passaram tempo em quadra nesta temporada e tem apresentado bons números.

Gemadinha tem média de 15.3 pontos e Scott, 14.9. Ambos também têm os melhores números de assistências da equipe, com Scott tendo 4.2 e Gemadinha, com 3.8.

Na comparação entre as equipes, o Corinthians tem uma média de pontuação maior que o Rio Claro, 83.58 a 79.80. Em todos os fundamentos, a equipe do Parque São Jorge tem números melhores e chega no confronto com um certo favoritismo.