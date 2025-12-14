SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Desde que se tornou auxiliar-técnico do Flamengo, Rodrigo Caio jamais concedeu entrevista. Recebeu a missão do técnico Filipe Luís de ser o homem das bolas paradas, trabalhou em silêncio, e o resultado veio: contribuição direta no gol do título da Libertadores e na classificação para a final da Copa Intercontinental, edição anual do Mundial de Clubes.

Neste sábado (13), novamente, o ex-zagueiro colocou sua digital. Os gols de Léo Pereira e Danilo sobre o Pyramids (EGI), na vitória por 2 a 0, se originaram de bolas paradas, sendo o primeiro de uma jogada que já havia tido êxito em partida contra o Deportivo Táchira, pela fase de grupos da Libertadores.

"Joguei muito tempo com o Rodrigo e agora tenho o privilégio de tê-lo como auxiliar das bolas paradas. Temos muita afinidade, acabamos trocando ideias e, muitas vezes, a gente acaba acertando ali onde podemos ter uma certa vantagem. Ele sabe da minha característica de atacar a bola nessas cobranças, os cobradores também. Sempre tentamos trocar informações para que fique mais fácil, para que eu saiba onde que a bola vai cair e onde que eles têm que colocar essa bola. Hoje, os dois gols foram jogadas que a gente conversou antes. Foi planejado no jogo e deu certo", disse Léo Pereira.

Na final da Libertadores, contra o Palmeiras, o gol histórico de Danilo também teve a assinatura de Rodrigo Caio.

"O Rodrigo nos dá informações importantes e cruciais para entender algumas zonas da área que a gente vai tirar alguma bola, coordenar alguns movimentos. Isso é de suma importância", disse Danilo.

Silêncio com a imprensa é decisão de Filipe Luís

O silêncio de Rodrigo Caio com a imprensa parte mais de Filipe Luís do que do próprio auxiliar. O treinador leva consigo a teoria de que os protagonistas do espetáculo são os jogadores e que a comissão técnica e demais funcionários do staff não precisam ter holofotes sobre si.

"Sobre o Rodrigo Caio, todo mundo já sabe a confiança que eu tenho nele. Mas, nós somos coadjuvantes. Os verdadeiros protagonistas sãos os jogadores. O gol do título mais importante da minha carreira como treinador foi de bola parada (Danilo, na Libertadores). Isso é porque os jogadores são muito bons nesta fase do jogo também. Em vez de dar os méritos para quem está de fora de campo, nós temos de dar méritos para aqueles que estão dentro", disse Filipe Luís, após a vitória do Flamengo sobre o Pyramids

Se aposentou precocemente por problema crônico no joelho

Rodrigo Caio se aposentou como jogador precocemente, em 2024, aos 31 anos, após uma breve passagem pelo Grêmio. Ele conviveu com problemas crônicos no joelho direito.

Seu retorno ao Flamengo aconteceu como auxiliar-técnico em maio de 2025, integrando a comissão de Filipe Luís.