SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fernando Diniz está a um empate da final da Copa do Brasil e de colocar fim a um trauma na competição. O Vasco enfrenta o Fluminense, neste domingo (14), às 20h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal.
Fernando Diniz nunca foi a uma final da Copa do Brasil como técnico. O treinador foi semifinalista duas vezes, com o São Paulo, em 2020, e com o Fluminense, em 2022. Foi eliminado por Grêmio e Corinthians, respectivamente.
O treinador chega com uma vantagem inédita. Nas outras duas semifinais que disputou, Diniz nunca havia vencido o jogo de ida. Em 2020, o São Paulo foi derrotado pelo Grêmio por 1 a 0 e, em 2022, o Fluminense empatou com o Corinthians por 2 a 2. Neste ano, o Vasco venceu o Fluminense por 2 a 1 e precisa só de um empate para ser finalista.
Diniz sonha com o seu primeiro título nacional na carreira como técnico. Até hoje, o treinador só teve conquistas internacionais [Libertadores com o Fluminense] e estaduais [Flu, Paulista e Votoraty].
A campanha na Copa do Brasil quase acabou no terceiro jogo do time com Diniz nesta passagem. Anunciado no dia 9 de maio, o treinador viu o time empatar com o Operário-PR por 1 a 1, em casa, na terceira fase. Nos pênaltis, Léo Jardim foi decisivo e manteve o Vasco vivo. De lá para cá, a equipe despachou CSA e Botafogo.
A Copa do Brasil é um ponto fora da curva em uma temporada de oscilações do Vasco. O time terminou o Brasileirão na 14ª colocação e vivendo série ruim. Ao longo do ano, foi eliminado pelo Independiente del Valle, nos playoffs para as oitavas de final da Sul-Americana, e pelo Flamengo, na semifinal do Campeonato Carioca.
"Não é que o trabalho só acontece nas copas, mas, quando temos uma restrição de orçamento, fica mais difícil de manter. Palmeiras, Flamengo e Botafogo no ano passado tinham praticamente dois times. E o Palmeiras e Flamengo ainda têm uma categoria de base forte, com dinheiro. A gente está aprendendo a fazer as coisas no Vasco. Eu falei que o Vasco está aprendendo a ser grande. É o Vasco que eu dirijo. Não é uma coisa que vai ganhar sempre. Você pega um time muito machucado", disse Fernando Diniz.
Como um todo, o Vasco se vê perto de voltar a uma final nacional após 14 anos. A última vez que o Cruzmaltino disputou uma decisão de torneio a este nível foi em 2011, quando conquistou a própria Copa do Brasil, sobre o Coritiba.