SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras conquistou neste domingo (14) o tetracampeonato no Paulista Feminino em cima de seu maior rival, o Corinthians. A partida aconteceu no estádio do Canindé, na zona norte da capital paulista, com torcida única, apenas com os corintianos.

A equipe palmeirense já havia conquistado o título em 2001, 2022 e 2024.

No jogo de ida, realizado no último domingo (7), na Arena Barueri, em Barueri, o Palmeiras havia ganhado a partida por 5 a 1, com amplo domínio sobre o adversário e deixou praticamente assegurado o título da competição.

Mesmo com a vantagem conquistada no último jogo, o Palmeiras dificultou bastante o avanço do Corinthians. As jogadoras corintianas chegaram a reclamar do tempo de atendimento médico dado às palmeirenses durante o primeiro tempo.

Aos 50 minutos do primeiro tempo, a meio-campista do Corinthians Duda Sampaio deixou Vic Albuquerque na cara do gol, mas a bola tocou na trave.

Um dos destaques da partida, a capitã do Corinthians, Gabi Zanotti, sofreu e ela mesma cobrou pênalti aos 7 minutos do segundo tempo. Assim a artilheira do Corinthians marcou o seu 18º gol na temporada e garantiu único gol do Timão na partida.

Aos 40 minutos do segundo tempo, Joselyn Espinales marcou gol para o Palmeira, mas foi anulado pela jogadora estar em posição irregular.