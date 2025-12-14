ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Neymar Júnior usou de uma tática curiosa para conseguir desfrutar de suas férias nos Estados Unidos. Na noite do último sábado (13), ele se disfarçou para passear em Nova York sem ser reconhecido por populares.
Neymar usou uma jaqueta puffer da Louis Vuitton, branca e rosa, com o capuz cobrindo toda a cabeça, e uma balaclava (máscara que cobre todo o rosto) lilás e branca.
Em uma foto postada nas redes sociais, Neymar deixou claro que não era possível saber quem era atás da roupa. Sua aparecencia foi comparada a um lutador de luta livre mexicana.
Neymar conseguiu andar ao lado da esposa, Bruna Biancardi, do "parça" Cris Guedes e a esposa dele, Bianca Coimbra.
Eles estiveram em lugares como a Times Square e o Rockfeller Center. Nenê, jogador do Juventude, também esteve no passeio. Neymar postou fotos da brincadeira em seu Instagram.