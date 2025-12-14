SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City não criou um mar de chances, mas aproveitou as que teve e venceu o Crystal Palace, neste domingo (14), por 3 a 0, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. No Selhurst Park, Haaland (duas vezes) e Foden marcaram e deram o triunfo para a equipe de Pep Guardiola alcançar a quarta vitória seguida na Premier League.

O resultado mantém o City a dois pontos do líder Arsenal. Em 2º lugar, a equipe de Manchester fica com 34 pontos, contra 36 dos Gunners.

Já o Palace perdeu a chance de colar no G4, ficando na 5ª posição, com 26 pontos. O Chelsea, com 28, é o 4º colocado -o Palace ainda pode perder uma posição para o Manchester United.

O Manchester City volta a campo na quarta-feira, contra o Brentford, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. O Crystal Palace, por sua vez, encara o KuPS, da Finlândia, pela Liga Conferência, na quinta-feira.

Como foi o jogo

Os mandantes surpreenderam e tiveram as melhores chances da primeira etapa. Yéremy Pino ficou sozinho na área e mandou no travessão de Donnarumma, além de dar trabalho para a defesa do City com suas costuradas. Em outro cruzamento perigoso, Mateta não alcançou, enquanto Ismaila Sarr ficou cara a cara com Donnarumma, tentou cavadinha e mandou para fora.

O time de Pep Guardiola não conseguia dar resposta para as chegadas do Palace, mas Haaland apareceu. Aos 40 minutos, Matheus Nunes mandou bola na medida na área, e o camisa 9 cabeceou no contrapé do goleiro para abrir o placar: 1 a 0. Antes, Foden havia exigido boa defesa após cobrança de falta.

No segundo tempo, a partida ficou equilibrada -e com menos chances. Os mandantes não conseguiram imprimir o mesmo ritmo da primeira etapa, e o City também não acelerava. Reijnders teve uma boa oportunidade e viu Henderson fazer grande defesa com o pé.

Foden aproveitou movimentação de Reijnders e matou o jogo. O holandês passou a jogar mais avançado e criou espaço na entrada da área. Foden recebeu e deu uma tacada de bilhar para fazer o 2 a 0, dando um recado ao treinador da seleção inglesa, Thomas Thuchel, que estava acompanhando in loco. O Palace ainda ensaiou uma pressão na reta final, mas parou no bloqueio dos Citizens e em Donnarumma.

No fim, Savinho ainda conseguiu um pênalti para o City, ao ser derrubado na área pelo goleiro Henderson, em contra-ataque. Na batida, Haaland deslocou e deu números finais: 3 a 0.