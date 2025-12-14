SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A recomendação do Ministério Público que restringia a presença da Gaviões da Fiel nos estádios de São Paulo a partir deste domingo (14) foi suspensa, e a principal torcida organizada do Corinthians poderá marcar presença na Neo Química Arena no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro.

Com a queda do veto, a uniformizada participará normalmente da partida decisiva, representada com as identificações nas vestimentas dos seus integrantes, faixas e instrumentos musicais.

Ainda que a liberação tenha caráter temporário ela é uma vitória para a Gaviões, após os últimos dias de incerteza e mudanças de planejamento por conta da punição imposta pelo MP.

Recuo após dias de indefinição

A proibição da Gaviões da Fiel no estádio a partir deste domingo levou a organizada a reorganizar toda a programação para o jogo.

Entre as mudanças, a torcida havia descartado ações como o tradicional "corredor de fogo", para receber a delegação corintiana na Radial Leste, e optado por não realizar convocações presenciais. O planejamento era realizar algumas manifestações simbólicas, como o "Mar Negro", que foi a convocação realizada para o uso de camisas pretas na arena.

Em paralelo, as lideranças da uniformizada se reuniram nos últimos dias com integantes do Ministério Público e dos órgãos de segurança pública de São Paulo em busca de uma alternativa que permitisse a presena da torcida.

No fim, as partes encontraram um desfecho favorável nesse sábado, através de um diálogo entre as autoridades e o departamento jurídico da organizada.

A partida entre Corinthians e Cruzeiro acontece neste domingo, na Neo Química Arena, e vale vaga na final da Copa do Brasil.

Compromisso reforçado

A Gaviões da Fiel afirma que seguirá cumprindo as tratativas relacionadas ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com as autoridades e que continuará à disposição dos órgãos competentes para tentar a revogação definitiva da punição.

A punição atual é consequência de um episódio envolvendo integrantes da Gaviões e da torcida Independente, do São Paulo, no bairro do Bixiga, região central de SP, em novembro.

Embora a situação seja tratada pela torcida corintiana como ato isolado, a punição ocorreu pela reincidência, já que no fim de outubro as organizadas do Timão haviam sido liberadas a voltarem aos estádios paulistas após veto recebido em abril, por incidentes na final do Paulistão.