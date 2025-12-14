SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A partida entre Trieste e Capão Raso, válida pela final da 60ª Taça Paraná, terá uma definição na Justiça após o confronto terminar em confusão generalizada no último sábado.

A Federação Paranaense de Futebol (FPF) anunciou em nota que o "desfecho da Taça Paraná será definido pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PR)". A FPF encaminhará as imagens da transmissão para que o Tribunal tome as medidas necessárias.

A partida terminou em pancadaria, sem um campeão definido. O jogo terminou em 1 a 1 -mesmo placar que a ida -e a decisão foi para os pênaltis.

Antes da última cobrança do Trieste, houve uma provocação entre os atletas, e o tumulto começou. A confusão, inicialmente, era apenas entre os jogadores, mas vários torcedores invadiram o campo -alguns, inclusive, com armas brancas.

O atacante Bill, que somou passagens por Corinthians, Santos e Coritiba, defendia o Trieste e teve que ser encaminhado a um hospital por causa das agressões. Jair, do Trieste, também precisou ser encaminhado ao hospital, e ambos estão estáveis, segundo nota divulgada pelo clube.

A Taça Paraná é o principal torneio de futebol amador do Paraná. A decisão do TJD-PR pode nomear uma das equipes como campeão do torneio, anular a partida ou mandar que ela seja realizada novamente.