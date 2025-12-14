(UOL/FOLHAPRESS) - Torcedores de Corinthians e Cruzeiro entraram em confronto minutos antes da volta da semifinal da Copa do Brasil, que será realizada na Neo Química Arena.

O QUE ACONTECEU

A confusão começou nos arredores do setor visitante do estádio, destinado aos torcedores da equipe mineira.

Um grupo de cruzeirenses estava no local quando foi surpreendido por cerca de 15 corintianos. Houve bate-boca e intimidação.

A situação escalou quando um torcedor do time mandante acertou um soco em um integrante do outro grupo.

A resposta dos cruzeirenses foi arremessar garrafas e pedras para o lado oposto. A confusão durou cerca de 40 minutos antes da chegada da polícia.

Não houve invasão dos corintianos ao setor visitante, e o local foi reforçado com aumento do efetivo policial.