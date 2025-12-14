(UOL/FOLHAPRESS) - A quinta e última etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe terminou neste domingo em clima de festa na Praia do Futuro, em Fortaleza. Diante de um grande público e em um dia de finais marcado por mar desafiador, os títulos da etapa ficaram em casa: o experiente Michel Roque levou a vitória no masculino, enquanto Juliana Santos foi a campeã no feminino.

EXPERIÊNCIA FEZ A DIFERENÇA

Aos 41 anos, Michel Roque foi o nome do dia entre os homens. Ídolo local, o cearense mostrou domínio absoluto da Praia do Futuro e encerrou a etapa com autoridade, registrando os dois maiores somatórios do domingo.

Depois de marcar 14,26 pontos nas quartas de final, Roque elevou ainda mais o nível na decisão, somando 14,67 para vencer Cauã Costa, em um duelo que colocou frente a frente duas gerações do surfe cearense.

A bateria foi intensa do início ao fim, com alto volume de ondas surfadas e forte exigência física, mas o veterano ditou o ritmo e não deu espaço para reação do adversário.

Estou muito feliz de ter ganhado essa etapa. É a minha primeira vez ganhando uma etapa do QS, estou sem palavras! Ganhar aqui, na frente da minha família, dos meus amigos, em casa? é um sentimento muito bom. É um sonho realizado Michel Roque

O troféu, além de histórico, teve um peso simbólico: foi a primeira vitória de Roque em uma etapa do QS da WSL, conquistada em casa, diante de amigos, familiares e da torcida local.

JULIANA DOMINA FINAL

A decisão feminina também teve sotaque cearense ? e um roteiro especial. Juliana Santos conquistou o título da etapa ao superar Silvana Lima na final, com uma atuação segura e estratégica.

Juliana soube escolher melhor as ondas, priorizando as esquerdas que abriram ao longo da bateria, e construiu sua vitória com consistência.

As notas 6,33 e 5,50 foram suficientes para controlar a final e garantir seu primeiro título no Circuito Banco do Brasil de Surfe, diante da própria família.

Muito feliz, emocionada e grata por todas as oportunidades que eu tive. Que momento incrível está sendo esse aqui, na minha terra. Tinha que ser aqui! Estou representando toda a minha família e meu povo aqui, só agradecer a todo mundo que veio e a toda essa energia maravilhosa que eles estão transmitindo. Eu levei isso para a minha bateria. Foi uma bateria muito tensa, contra a Silvana Lima é sempre um desafio e, dessa vez, não foi diferente Juliana dos Santos

Para Silvana Lima, o vice-campeonato mantém uma temporada regular. A veterana de 41 anos disputou sua terceira final consecutiva em 2025 e segue firme na briga por uma vaga no Challenger Series, mesmo sem conseguir impor seu surfe na decisão em Fortaleza.

WESLLEY DANTAS CONFIRMA TÍTULO

Apesar de não vencer a etapa, Weslley Dantas foi outro nome central do fim de semana. O surfista de Ubatuba (SP) confirmou o título geral do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2025 de forma antecipada, coroando uma temporada marcada pela regularidade.

Dantas garantiu matematicamente o troféu ainda no Round dos 32, ao avançar de fase em Fortaleza, resultado suficiente após a eliminação de seus concorrentes diretos.

Eliminado nas quartas de final, ele celebrou o título ao fim do evento, recebendo o troféu em cerimônia oficial.

Feliz de estar aqui e ser consagrado o Campeão do Circuito nessa praia. Acabei parando em quinto colocado no evento aqui em Fortaleza e agradeço a todos pela torcida. Agradeço também a Deus por ter me ajudado a conseguir bons resultados nesses eventos, aos meus patrocinadores e a todos que estão comigo. Levar esse título para casa é gratificante, foram eventos e baterias muito difíceis. Ano que vem vai ser um ano muito bom para mim Weslley Dantas

Com resultados sólidos ao longo das cinco etapas, Weslley se consolida como um dos principais nomes do QS sul-americano e dá um passo importante rumo à classificação para o Challenger Series.