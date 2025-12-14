SALVADOR, BA, BRASÍLIA, DF, RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Manifestantes foram às ruas na manhã deste domingo (14) para protestar contra a aprovação na Câmara dos Deputados do PL da Dosimetria, projeto que reduz as penas dos condenados por tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os protestos acontecem em ao menos 21 capitais: Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Manaus, Belém, Natal, São Luís, João Pessoa, Campo Grande, Maceió, Teresina, Cuiabá, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Fortaleza e Aracaju.

A expectativa dos organizadores era de manifestações em ao menos 49 cidades.

As manifestações no Rio de Janeiro e São Paulo começaram por volta das 14h com público visivelmente menor do que dos atos de 21 de setembro, contra a PEC da Blindagem, que reuniram cerca de 40 mil pessoas cada um.

Segundo levantamento realizado pelo Monitor do Debate Político e pela ONG More in Common, o protesto deste domingo em São Paulo contou com cerca de 13,7 mil pessoas em seu momento de pico, perto das 16h, com margem de erro de 12%.

No Rio a manifestação contou com forte presença de artista, o que ajudou a aumentar o público. Ainda assim, as 18,9 mil pessoas presentes em Copacabana segundo a medição do Monitor do Debate Político representam menos da metade do público do protesto de setembro.

Na av. Paulista, o carro de som se posicionou no quarteirão entre as ruas Itapeva e Peixoto Gomide em frente ao Masp, onde os manifestantes se reuniram.

"Com esse Congresso não dá" e "sem anistia para golpistas de ontem e de hoje" foram algumas das frases estampadas em faixas carregadas pelos manifestantes.

Ao longo da tarde o público aumentou, e, por volta das 16h, ocupava três quarteirões da avenida, entre a alameda Ministro Rocha Azevedo e a rua Pamplona.

O ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos, foi um dos que discursou no carro de som. Na hora da fala, o público começou a gritar "sem anistia", ao que ele acrescentou: "Ouça, Congresso Nacional, a voz do povo".

Boulos também comentou ser histórica a condenação de generais e de Jair Bolsonaro (PL) pela tentativa de golpe de Estado. Na fala, o ministro criticou a votação no Senado sobre o Marco Temporal, disse que o Congresso deveria estar votando a escala 6x1 de trabalho e reforçou que o trabalho, no próximo ano, deve ser por reeleger Lula.

Antes disso, ele criticou, em fala a jornalistas, o tratamento dado pela Câmara dos Deputados a parlamentares de esquerda. "Nós tivemos aquele episódio na Câmara de dois pesos, duas medidas, em que o deputado de esquerda foi tratado na porrada, e a imprensa também, enquanto os bolsonaristas subiram naquela mesma mesa e ficaram dois dias. E nós tivemos a aprovação dessa anistia envergonhada. A mobilização é contra isso", disse.

O mesmo tom foi adotado pela deputada federal Érika Hilton (PSOL), que, em seu discurso, chamou o Congresso de "canalha" e "inimigo do povo". Antes, à imprensa, ela disse que a voz das ruas "precisa valer mais do que a voz das cadeiras do Congresso".

"Anistia é uma pauta de um grupo minoritário, barulhento, não é a pauta do Brasil. O Brasil quer a taxação das bets, dos bilionários, o Brasil quer o fim da escala 6x1, o Brasil quer uma política de proteção às mulheres. Esta é a agenda do povo brasileiro. A preservação ambiental, o futuro dos rios, das florestas, dos oceanos, não o Marco Temporal."

Também o ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) compareceu e afirmou esperar que os atos possam pressionar o Senado a vetar o PL da Dosimetria. "O Senado está mais dividido do que a Câmara", observou. Na avaliação dele, caso seja aprovado, o projeto deve ser vetado pelo presidente Lula.

"Um congresso que se transformou num verdadeiro bunker das classes dominantes", disse Teixeira no palco. Ele lembrou o protesto feito em setembro contra a PEC da Blindagem e disse que a Câmara repete o erro ao aprovar "no conluio, na calada da noite" o PL da Dosimetria.

Após uma breve apresentação de Zélia Duncan, foi a vez de Chico César subir ao palco na Paulista. Entre outras, ele cantou "Mama África", seu maior sucesso, e "Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores", de Geraldo Vandré, que ficou conhecida como um dos hinos da resistência à ditadura militar.

"Congresso inimigo do povo. Motta, vergonha da Paraíba, Alcolumbre, vergonha da América do Sul", disse o cantor.

O ato no Rio de Janeiro ocupa um quarteirão da avenida Atlântica, em Copacabana, e começou às 14h, com discursos de representantes de movimentos sociais, como estudantes, motoristas e entregadores por aplicativo.

O protesto é dividido em dois trios: um para os movimentos sociais e outro para o ato musical, com previsão de participação de nomes como Gilberto Gil, Paulinho da Viola e Lenine.

Caetano Veloso foi responsável por iniciar ato musical no Rio, o que fez com a canção "Alegria, Alegria". Antes disso, a manifestação foi marcada por discursos de políticos e representantes de movimentos sociais.

As falas se concentraram em críticas ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos). Um dos trios foi coberto com uma bandeira com o rosto de Motta e a inscrição "Congresso inimigo do povo". Houve também discurso contra a escala de trabalho 6x1.

O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) foi um dos mais celebrados após obter vitória política ao ter o mandato suspenso por seis meses, em vez de ser cassado, por ter agredido um militante do MBL, em votação com reviravolta na Câmara.

Organizadores do ato distribuíram adesivos com a inscrição "Glauber ficou". Manifestantes gritaram "Glauber fica" quando o parlamentar iniciou seu discurso.

"Eles acharam que com os métodos tradicionais de coação ficaríamos calados. Mas eles estão falando com militantes da esquerda brasileira que não se entrega", disse o deputado.

Os atos foram convocados pelas frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, que reúnem entidades como o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto). Partidos como PT e o PSOL também convocaram os seus militantes para o protesto.

Em Salvador, os manifestantes se concentraram na altura do Morro do Cristo e saíram em passeata pela orla da Barra. Eles carregavam um boneco representando o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), com cartazes que o chamavam de covarde, corrupto e golpista.

Outros manifestantes levavam cartazes chamando o Congresso Nacional de "inimigo do povo" e comparando os parlamentares a criminosos. Um carro de som tocava músicas exaltando o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, e com críticas ao deputado federal Eduardo Bolsonaro.

O público foi menor do que o protesto realizado em 21 de setembro contra a PEC da Blindagem. Não houve participação de trios elétricos e artistas. Também foi realizado na manhã deste domingo em Salvador o protesto "Mulheres Vivas" contra o feminicídio.

O protesto em João Pessoa teve como principal alvo o presidente da Câmara, Hugo Motta, que é natural da Paraíba. Manifestantes carregaram cartazes com frases como "Hugo Motta vergonha da Paraíba".

Já em Brasília, as manifestações foram convocados por sindicatos e partidos de esquerda, como PT, PSOL e PC do B. Um grupo se reuniu no meio da manhã em frente ao Museu da República, na região central da cidade, para uma marcha em direção do Congresso Nacional.

Militantes fizeram discursos em cima de um carro de som contra os parlamentares, afirmando que o presidente da Câmara, Hugo Motta, havia perdido condições de comandar a Casa.

Eles cobraram dos congressistas a aprovação de pautas defendidas pela esquerda, como o fim da chamada escala de trabalho 6x1.

A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira (10) o projeto que substituiu a anistia ampla e prevê apenas a redução de penas para Bolsonaro e os demais presos por participação nos ataques às sedes dos Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Relatado pelo deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), o projeto teve 291 votos a favor e 148 contrários. Os destaques que poderiam alterar o texto foram rejeitados, em sessão que terminou às 3h56 da madrugada de quarta-feira.

A proposta ainda tem que passar pelo Senado. O presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre (União-AP), disse que a matéria deve ser votada ainda neste ano.