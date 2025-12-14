(UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu o Alavés por 2 a 1, neste domingo, pela 16ª rodada da La Liga. O jogo aconteceu no Estádio Mendizorroza, em Vitória, na Espanha.
Mbappé e Rodrygo, com assistência de Vinicius Jr, marcaram para o Real. Carlos Vicente fez para o Alavés.
O Real segue na segunda posição do Espanhol com 39 pontos, 4 a menos do que o líder Barcelona. O Alavés é o 12º colocado, com 18 pontos.
Foi a segunda vitória do Real Madrid nos últimos cinco jogos. O desempenho deste domingo era considerado decisivo para a permanência do técnico Xabi Alonso.
Vini Jr. e Rodrygo foram titulares e decisivos para a vitória merengue. Endrick cumpriu suspensão e não foi para o jogo.
As equipes voltam a jogar no meio da semana, na quarta-feira, pela Copa do Rei. O Real Madrid encara o Talavera, enquanto o Alavés pega o Sevilla.
COMO FOI O JOGO
Real aproveita chance e sai na frente. Em partida movimentada, o time visitante foi mais certeiro para construir a vantagem parcial do primeiro tempo. Em jogada de contra-ataque iniciada por Rodrygo, Mbappé se mostrou decisivo na frente do gol e chutou firme para fazer 1 a 0. Na melhor chegada do Alavés do jogo até então, Courtois brilhou e evitou o empate.
Empate com estrela. O técnico Eduardo Coudet mexeu na equipe na metade do segundo tempo e Carlos Vicente, no primeiro lance com a bola, recebeu com liberdade e empatou para o Alavés. O lance foi anulado em campo por impedimento, mas o VAR confirmou a posição legal.
Dupla brasileira aparece. Apesar de discretos na maior parte do jogo, Vinicius Jr. e Rodrygo mostraram sintonia na hora certa para deixar o Real na frente de novo. O camisa 7 achou o passe na área e Rodrygo encontrou a bola livre de marcação para deixar o dele. Antes de ser substituído, Vini Jr. invadiu a área e foi chutado por Tenaglia, mas o juiz não marcou nada. O brasileiro deixou o campo reclamando.
LANCES DE DESTAQUE
Pegou mal. Rodrygo apareceu do lado direito em boa infiltração para receber passe de Valverde, mas finalizou sem direção e viu a bola sair sem perigo.
0x1. Após Rodrygo roubar a bola no campo de defesa, Bellingham foi acionado e deu belo passe para Mbappé. O francês entrou na área e chutou colocado, abrindo o placar.
Courtois salva! Nos acréscimos do primeiro tempo, Ibáñez teve a chance dando um toque na bola alçada na área, mas o goleiro belga se atirou no lance para salvar.
Vini Jr. tenta. Em mais um passe perfeito de Bellingham para Mbappé, Sivera salvou o chute do francês. A bola sobrou para Vini, que teve tempo de ajeitar e bater com efeito, mas o goleiro pegou de novo.
1x1. Blanco lançou do campo de defesa para Carlos Vicente, que dominou com a ponta do pé, ajeitou e mandou para o fundo do gol.
1x2. Vini Jr ganhou na velocidade pela esquerda, cruzou rasteiro para o meio e Rodrygo apareceu na marca do pênalti para dar um toque de direita e marcar.
ALAVÉS
Sivera, Johny Otto, Tenaglia, Jon Pacheco e Parada; Blanco, Ibáñez, Denis Suárez (Guevara), Calebe (Carlos Vicente) e Rebbach (Aleñá); Boyé. T.: Eduardo Coudet
REAL MADRID
Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger e Valdepeñas (Huijsen); Tchouaméni, Arda Güler (Gonzalo García) e Bellingham,; Rodrygo (Brahim Díaz), Vini Jr. (Mastantuono) e Mbappé. T.: Xabi Alonso
Local: Estádio de Mendizorroza, na Espanha
Arbitragem: Victor Garcia Verdura
VAR: González Fuertes
Carões amarelos: Parada, Guevara (ALA); Vini Jr. (RMA)
Gols: Mbappé (23'/1ºT), Carlos Vicente (23'/2ºT), Rodrygo (30'/2ºT)