SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador argentino Manuel Armoa Morel, 23, afirmou que foi chamado de macaco por um torcedor do Sesi Bauru, no interior de São Paulo, na noite deste sábado (13), e registrou boletim de ocorrência.

Ponteiro do Vôlei Guarulhos, Morel fazia o aquecimento logo depois da derrota para o Sesi, por 3 sets a 2, pela Superliga, quando um homem começou a gritar: "mono [macaco] chora, mono chora".

A diretoria do Guarulhos diz que o atleta está profundamente abalado e se comprometeu em auxiliá-lo, além de acompanhar o caso até que o agressor seja responsabilizado criminalmente, como prevê a legislação.

Ao portal do GE, o atleta diz que o torcedor do time de Bauru repetiu a frase, pelo menos, quatro vezes.

Em nota, o Vôlei Guarulhos afirmou que membros da comissão e outros atletas tentaram conter o agressor, que se evadiu do local.

"A placa do veículo utilizado pelo autor do crime foi anotada e, imediatamente, nosso Supervisor Técnico, Daniel Jorge Jr., dirigiu-se à delegacia da cidade para o registro de um boletim de ocorrência", diz o clube.

O Sesi Bauru também se manifestou dizendo que tenta identificar o responsável pelo ato de racismo.

"Uma vez confirmado seu envolvimento, será banido de jogos e impedido de acessar qualquer unidade, evento ou espaço do Sesi-SP, que está à disposição das autoridades policiais para colaborar com os esclarecimentos necessários", disse o Sesi.

Já a CBV (Confederação Brasileira de Voleibol), organizadora da competição, diz que está fazendo o levantamento de todo o material da partida, como relato do delegado do jogo, imagens e depoimentos de testemunhas, para encaminhar aos órgãos de investigação.

A reportagem não conseguiu contato com o jogador até a publicação deste texto.

Apesar da derrota para o Sesi, Morel foi o maior pontuador do jogo, com 29 pontos.