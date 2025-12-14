SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo não vai disputar a Copa Libertadores de 2026. O timer tinha esperança de alcançar uma vaga no torneio continental via Brasileiro.

As classificações de Corinthians e Vasco na semifinal da Copa do Brasil frustraram o Tricolor. Os dois superaram Cruzeiro e Fluminense, respectivamente, e estão na final do torneio eliminatório.

Tanto paulistas quanto cariocas fecharam o Brasileirão fora do G7 ?na 13ª e na 14ª colocação, respectivamente.

O São Paulo precisava que Cruzeiro ou Fluminense conquistassem a Copa do Brasil para ficar com a vaga na Libertadores. Os dois já fazem parte do G7 e, em um cenário de final, abririam uma vaga a mais via Brasileirão. O Tricolor, por ter terminado na 8ª posição, seria bonificado.

O time de Hernán Crespo ficou com a disputa da Sul-Americana. Além dos paulistas, um grupo de quatro times já está confirmado no torneio: Grêmio, Bragantino, Atlético-MG e Santos. A última vaga será preenchida justamente por Corinthians ou Vasco ? quem ganhar, vai para a Libertadores, e quem perder fica com a Sula.