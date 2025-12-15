O técnico do Vasco, Fernando Diniz, afirmou, em entrevista coletiva, sobre o segundo jogo da final da Copa do Brasil ser disputado no Maracanã.

"É tudo muito difícil. Existe uma predileção geral por São Januário por ser a nossa casa. Aqui (Maracanã), a gente tem uma energia e um gramado que reúne condições muito melhores e tem uma atmosfera que contempla muito mais vascaínos. Aqui a gente consegue colocar mais que o triplo de pessoas", disse Fernando Diniz.

"Quando você junta tudo... E os jogadores foram muito determinantes para aproveitar essa atmosfera. É sempre muito difícil, porque eles gostam muito de jogar lá. E nesse momento, quando você precisa fazer gol, precisa acelerar, acho que o Maracanã reúne condições melhores que São Januário para a gente praticar o nosso jogo."

FALA, FERNANDO DINIZ!

Vasco superior. "O Vasco jogou melhor nas duas partidas. Mesmo com algumas defesas importantes do Jardim e uma bola na trave, fomos muito justos na classificação. O time adversário é excelente, bem treinado, e fez uma grande campanha, mas nesses dois confrontos o Vasco foi superior."

Léo Jardim identificado com a torcida. "O Léo Jardim é um jogador fundamental, cada vez mais identificado com a torcida do Vasco, e vem aprimorando seus fundamentos a cada dia. Ele se tornou essencial desde a construção das jogadas. Tem qualidade para disputar grandes competições e, para mim, está na linha para ser convocado para a seleção."

Vaias tricolores. "É super normal. Hoje eu estou no Vasco e a torcida do Fluminense estava fazendo o que acha que deveria fazer, que é proteger o clube. Hoje, o meu negócio é com a torcida do Vasco. Eles responderam e começam a cantar. Isso que importa."

Apesar de perder por 1 a 0 para o Fluminense no Maracanã, o Vasco avançou nos pênaltis graças às duas defesas de Léo Jardim (John Kennedy e Canobbio) e ao pênalti decisivo de Puma Rodrígues, garantindo vaga na final da Copa do Brasil contra o Corinthians. O primeiro jogo da final será disputado na Neo Química Arena e a volta no Maracanã.