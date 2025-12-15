RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após eliminar o Fluminense nos pênaltis, no último domingo, o Vasco definiu o Maracanã como palco da final da Copa do Brasil, contra o Corinthians. A escolha de trocar São Januário pelo Maraca passou por análise da diretoria, mas a palavra final foi dos jogadores vascaínos.

Por sorteio, já estava definido que quem passasse do confronto entre Vasco e Fluminense seria o mandante do segundo jogo da final da Copa do Brasil. Assim, o Cruz-Maltino já discutia internamente sobre esta possível partida ser em São Januário ou no Maracanã.

No entanto, para não dar chance ao azar, e definir algo que poderia vir a não ser concretizado, a diretoria do Vasco decidiu que a palavra final seria dada apenas após o segundo jogo com o Fluminense.

A diretoria do Vasco, comandada por Pedrinho, também fez as suas análises. Pelo lado financeiro e em relação à valorização da presença dos sócios-torcedores, o Maracanã seria a escolha óbvia. Mas o que definiu, de fato, a questão foi o desempenho desportivo.

Os membros do departamento de futebol entenderam que não há uma diferença significativa entre Maracanã e São Januário. Dessa forma, a palavra final poderia ser dada pelos jogadores. Inclusive, em alguns aspectos, como o gramado, o Maraca ficou na frente da Colina.

Entre os jogadores, em um primeiro momento, não houve unanimidade em relação à escolha pelo palco da final. O atacante Rayan, cria do Vasco, e o zagueiro Robert Renan, por exemplo, indicaram preferência por São Januário. Mas outras lideranças do elenco e a maioria dos jogadores optaram pelo Maracanã. No fim, a escolha foi tratada como um consenso.

"O Maracanã é um grande templo do futebol. É o sonho de todo jogador poder jogar uma final no Maracanã. Foi uma coisa que conversamos ali dentro, o Pedrinho falou com a gente. A torcida deu provas que pode vir, pode encher, e faz diferença para o nosso lado", disse Léo Jardim após a partida.

Além dos jogadores, o técnico Fernando Diniz também se mostrou favorável ao Maracanã como palco da final contra o Corinthians.

"É tudo muito difícil. Existe uma predileção geral por São Januário por ser a nossa casa. Aqui (Maracanã), a gente tem uma energia e um gramado que reúne condições muito melhores e tem uma atmosfera que contempla muito mais vascaínos. Aqui a gente consegue colocar mais que o triplo de pessoas. Quando você junta tudo..."

"E os jogadores foram muito determinantes para aproveitar essa atmosfera. É sempre muito difícil, porque eles gostam muito de jogar lá. E nesse momento, quando você precisa fazer gol, precisa acelerar, acho que o Maracanã reúne condições melhores que São Januário para a gente praticar o nosso jogo". disse Diniz em coletiva.

Vasco e Corinthians começam a disputa da final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida no Maracanã acontece no domingo (21), às 18h30 (de Brasília).