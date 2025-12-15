SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Antes da partida entre Genoa e Inter de Milão, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano, torcedores das duas equipes se enfrentaram nos arredores do estádio Luigi Ferraris, em Gênova.

De acordo com o site italiano Sky Sports, a briga começou cerca de uma hora antes do jogo, quando torcedores locais arremessaram bombas de fumaça em direção aos visitantes.

Os torcedores da Inter de Milão reagiram tentando derrubar um portão que os separava dos arredores do estádio -e dos fãs do Genoa.

A intervenção policial evitou que os torcedores se encontrassem de fato. Os policiais usaram gás lacrimogêneo para impedir que os 'ultras' do Genoa se aproximassem do setor visitante.

Dois veículos -uma moto e uma van- foram incendiados nos arredores do estádio. Ainda de acordo com a publicação, o fogo começou quando um rojão acertou os veículos.

Três policiais foram levados ao hospital San Martino, com ferimentos leves. As torcidas entraram no estádio sem incidentes maiores, após o confronto.

Dentro de campo, a Inter de Milão venceu o Genoa por 2 a 1. O resultado deu a liderança à equipe comandada por Christian Chivu.