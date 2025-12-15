SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro, anunciou hoje que a cidade terá ponto facultativo na próxima quarta (17) por conta das decisões envolvendo clubes cariocas.

O prefeito usou as redes sociais para comunicar a decisão. Paes brincou com o fato de ser vascaíno e de o governador do Rio, Cláudio Castro, ser flamenguista.

O ponto facultativo vale a partir das 12h (de Brasília). O Flamengo entra em campo às 14h, contra o PSG (FRA), na decisão do Mundial de Clubes; o Vasco joga às 21h30 o jogo de ida da final da Copa do Brasil, contra o Corinthians.