SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Leonardo Jardim não é mais técnico do Cruzeiro. A equipe mineira anunciou a saída do português nesta segunda-feira (15), um dia após a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil.

Jardim encerra um ciclo iniciado em fevereiro e que acabou sem títulos. O clube, agora, busca um substituto para 2026.

Ele comandou o elenco em quatro torneios: Campeonato Mineiro (eliminado na semifinal), Sul-Americana (eliminado na fase de grupos), Brasileirão (3º lugar) e Copa do Brasil (eliminado na semifinal).

O último jogo do português no cargo acabou de maneira amarga. O Cruzeiro até reverteu a desvantagem do jogo de ida ao vencer o Corinthians em Itaquera, mas acabou perdendo a vaga na final da Copa do Brasil após pênaltis.

Ele deixa o clube com 58,2% de aproveitamento. Desde que foi anunciado, foram 26 vitórias, 18 empates e 11 derrotas no comando do elenco.

LEIA A NOTA DO CRUZEIRO

"O Cruzeiro informa que o treinador Leonardo Jardim não seguirá no comando técnico da equipe na temporada 2026.

Junto com Jardim, deixam o clube os auxiliares José Barros, Antonio Vieira e Diogo Dias. Somos gratos por toda a dedicação, comprometimento e profissionalismo durante o ano.

Desejamos muito sucesso na sequência das trajetórias dos profissionais.

O treinador irá se pronunciar através de entrevista coletiva, nesta segunda-feira (15), às 13h, na Toca da Raposa II."