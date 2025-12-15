(UOL/FOLHAPRESS) - A final do Campeonato Argentino Feminino teve uma cena inusitada em cobrança de escanteio que quase culminou em gol do Racing, que visitou o Belgrano.

Aos 31 minutos de jogo, as jogadoras do Racing se posicionaram fora da área para a cobrança de escanteio. A defesa do Belgrano acompanhou as atletas visitantes, deixando apenas uma zagueira posicionada no centro da grande área.

Além da área vazia, duas jogadoras se posicionaram para a cobrança. O cruzamento saiu depois que uma delas ameaçou cruzar, dando um sinal para que as companheiras se movimentassem em direção à área.

A jogada ensaiada não deu certo. Ramírez cruzou na primeira trave, buscando o desvio de Sandoval, mas o cruzamento foi muito alto.

Apesar do 'erro', o lance seguiu e quase terminou em gol. Após confusão na área, a própria Sandoval ficou com a sobra e chutou em cima da marcação, Holzheier ficou com o segundo rebote e, da linha da pequena área soltou uma pancada, mas Sánchez fez grande defesa.

No fim das contas, o Belgrano, que já vencia por 2 a 0 confirmou o resultado. Assim, a equipe garantiu o título da competição, com 2 a 1 no placar agregado.