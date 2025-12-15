"O Cruzeiro informa que o treinador Leonardo Jardim não seguirá no comando técnico da equipe na temporada 2026. Junto com Jardim, deixam o clube os auxiliares José Barros, Antonio Vieira e Diogo Dias", disse o clube mineiro em comunicado oficial.
Junto com Jardim, deixam o clube os auxiliares José Barros, Antonio Vieira e Diogo Dias.
De acordo com o Cruzeiro, o treinador irá se pronunciar em entrevista coletiva no Centro de Treinamento (CT) Toca da Raposa II, a partir das 13h (horário de Brasília).
Em outubro, Leonardo Jardim sinalizou desconforto após empate do Cruzeiro em 0 a 0 com o Palmeiras, em São Paulo, pela 30ª rodada do Brasileirão. A partida ficou marcada por duas decisões controversas da arbitragem contra zagueiros do Cruzeiro: cartão amarelo para Gustavo Gómez no primeiro tempo e vermelho para Fabrício Bruno na etapa final.
A alegria que eu tenho tido no Brasil, com o grupo fantástico e os torcedores, estou frustrado. Se vale a pena continuar, quando na realidade não somos nós que controlamos os jogos. Eu fico extremamente frustrado. O peso da insatisfação está quase igualando o da satisfação, desabafou Jardim em entrevista após a partida.
