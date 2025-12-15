(UOL/FOLHAPRESS) - Enzo Alves, filho do ex-lateral Marcelo, foi relacionado pela primeira vez para uma partida do Real Madrid Castilla, que disputa a terceira divisão do futebol espanhol.
O técnico Arbeloa convocou o atacante de 16 anos para uma partida contra o Manchester City sub-21 (ING). O duelo vale pela Premier League International Cup.
De acordo com o jornal espanhol Marca, a presença de Enzo na lista se dá em meio a uma longa lista de desfalques da equipe. São 16 jogadores que não podem ser utilizados por Arbeloa na partida.
Enzo Alves teve outra estreia recentemente, na categoria Juvenil A. Ele foi relacionado para uma partida da Youth League, um dos principais torneios entre clubes da Europa das categorias de base.