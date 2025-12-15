SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pedro Pontin, chefe do departamento médico do Palmeiras, afirmou que o atacante Paulinho seguirá como baixa da equipe no início de 2026.

"Felizmente, segue uma excelente evolução. O atleta já está numa fase de recuperação com a fisioterapia fazendo exercícios de fortalecimento. Porém, no início da temporada, a gente ainda vai estar dentro de um intervalo que ainda consideramos um período de cicatrização que ainda vai requerer um pouco de atenção", acrescentou.

O jogador passou por uma segunda cirurgia na tíbia direita em julho deste ano após voltar a sentir dores no local.

O atacante custou R$ 115 milhões, mais os meio-campistas Gabriel Menino e Patrick, mas só disputou 16 jogos, marcou 4 gols e deu 3 assistências pelo Alviverde.

Além do atacante, o Palmeiras tem no departamento médico os meio-campistas Lucas Evangelista e Figueiredo e o atacante Felipe Anderson.