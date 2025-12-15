(UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Pereira da Costa, torcedor do Fluminense, morreu nesta segunda-feira (15), um dia após ser esfaqueado em uma briga com torcedores do Vasco, em Mesquita (RJ).

A briga aconteceu neste domingo (14) (14) à tarde, horas antes da partida pela semifinal da Copa do Brasil, na comunidade da Chatuba.

A polícia foi chamada para conter os torcedores na Rua Magno de Carvalho. Gabriel Pereira foi encontrado ferido e encaminhado à UPA da região.

nesta segunda-feira (15), a Young Flu, torcida organizada do Fluminense, comunicou a morte do torcedor nas redes sociais.

A partida entre Fluminense e Vasco terminou com vitória tricolor por 1 a 0, que levou a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, o time cruzmaltino venceu e garantiu vaga na final.