RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Thiago Silva não permanecerá no Fluminense para a próxima temporada. O zagueiro, de 41 anos, tem contrato até o meio do ano que vem e, agora, conversa com a diretoria sobre os próximos passos para concretizar a rescisão.

O "Monstro", inclusive, falou com o elenco tricolor em tom de despedida, ainda no vestiário do Maracanã, após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil ? para o Vasco, nos pênaltis. A informação sobre o adeus foi publicada pela TNT Sports e confirmada pelo UOL.

O fato de morar longe da família, que permaneceu na Europa quando ele se transferiu para o Fluminense, pesa no atual contexto. Isago Silva, que tem 17 anos e também atua como zagueiro, assinou o primeiro contrato profissional com o Chelsea, da Inglaterra, no início do mês.

Recentemente, jornais italianos colocaram Thiago Silva na mira do Milan, clube em que ele já atuou e criou boa identificação. Por outro lado, nem mesmo um próximo passo na carreira de jogador é fato consumado, uma vez que ele não descarta iniciar uma trajetória como treinador em breve.

"Pelo que eu entendi, ele deixou em aberto essa questão. Ele, como líder do elenco, sempre fala no pós jogo. É uma voz sempre no vestiário. Ele iria definir a situação dele. Desejou boas férias para todo mundo, orgulhoso pelo ano que a gente fez", disse Nonato, após a partida do último domingo.

"Não vou entrar no mérito se o Thiago vai ficar ou não. Ele fez parte da construção da base do time. Ele fez e faz parte dessa nossa construção junto com a chegada do Zubeldía. Ele passa muito conhecimento e experiência no futebol. O que vai acontecer ano que vem eu não sei", completou.

Em janeiro, após empate sem gols com o Madureira, pelo Carioca, ele já havia feito um desabafo e demonstrado certa insatisfação com alguns pontos nesta nova trajetória pelo Flu. Na ocasião, citou a distância da família. "A gente é obrigado a escutar um: 'vai para aquele lugar' e eu com a minha família em Londres. Será que vale a pena tudo isso para mim? Não sei, mas eu vou continuar tentando porque eu vim para cá com um propósito e vou ficar com ele até o final", afirmou, à época.

A Libertadores e a Copa do Mundo do ano que vem, competição que Thiago Silva já indicou o sonho de jogar, foram, inicialmente, colocadas à mesa pela cúpula tricolor em uma conversa para tentar mudar os rumos, mas o zagueiro não apontou para uma mudança de ideia.

O Monstro voltou ao Fluminense em maio de 2024, quando tinha 29 anos. Pelo Tricolor, teve atuações de destaque na equipe que foi campeã da Copa do Brasil de 2007 e vice da Libertadores de 2008.