SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-atacante Fred, nesta segunda-feira (15) técnico das categorias de base do Fortaleza, conquistou o seu 1º título como treinador.

Fred comandou o elenco que sagrou-se campeão da Supercopa Capital sub-17. A decisão do torneio ocorreu no domingo, no Estádio Bezerrão, em Brasília.

O Fortaleza venceu o Palmeiras nos pênaltis por 5 a 4. No tempo regulamentar, houve empate sem gols.

O título é o primeiro de Fred, que passou a ser chamado de Fred Guedes pelo clube. A campanha teve cinco vitórias e dois empates ?incluindo a final.

O ex-atacante possui a Licença A e B de treinador pela CBF Academy. Atualmente, ele, que se aposentou dos gramados em julho de 2022, está estudando para tirar a Licença Uefa.