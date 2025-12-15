SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras perdeu a final da Libertadores para o Flamengo, mas superou o rubro-negro ao ficar na 1ª posição do Ranking Conmebol 2026, divulgado nesta segunda-feira (15) pela entidade. A lista é uma espécie de bússola para a montagem dos cabeças de chave da Libertadores e da Sul-Americana.
O time de Abel Ferreira assumiu a liderança do ranking da entidade, que serve para definir os cabeças de chave de seus torneios. O Fla foi colocado como 2º colocado, seguido por River Plate e Boca Juniors.
A próxima Libertadores, portanto, tem quase todos os times do pote 1 definidos: Palmeiras, Flamengo, Boca Juniors, Peñarol, Nacional-URU, Fluminense, Independiente del Valle e LDU/Libertad ? a LDU será cabeça de chave se terminar o Campeonato Equatoriano na 2ª posição. Falta uma rodada para o fim, e a equipe está no 3º lugar.
O Palmeiras era o vice-líder na edição de 2025, atrás do River Plate ? o Boca Juniors fechava o top 3, com o Flamengo na 4ª colocação. O Peñarol, do Uruguai, manteve a 5ª posição de um ano para o outro.
Além do alviverde e do rubro-negro, o Brasil conta com outros dez clubes entre os atuais 30 melhores. São eles: Atlético-MG (6º), São Paulo (7º), Fluminense (11º), Athletico (12º), Inter (13º), Grêmio (14º), Botafogo (19º), Corinthians (22º), Santos (27º) e Cruzeiro (29º).
A Conmebol monta o ranking a partir do desempenho das equipes nas últimas dez temporadas em competições da entidade. Libertadores, Sul-Americana e Recopa estão no escopo do levantamento.
COMO FICOU O RANKING DE 2026?
Palmeiras
Flamengo
River Plate
Boca Juniors
Peñarol
Atlético-MG
São Paulo
Nacional (URU)
Racing
LDU
Fluminense
Athletico
Internacional
Grêmio
Olímpia
Indepediente del Valle
Libertad
Estudiantes
Botafogo
Cerro Porteño
Lanús
Corinthians
Bolívar
Independiente
Colo-Colo
Vélez Sarsfield
Santos
Barcelona (EQU)
Cruzeiro
Atlético Nacional
COMO ERA O RANKING DE 2025?
River Plate
Palmeiras
Boca Juniors
Flamengo
Peñarol
Nacional (URU)
Atlético-MG
São Paulo
Athletico
Fluminense
Grêmio
Racing
Olimpia
LDU
Inter
Libertad
Independiente del Valle
Corinthians
Santos
Cerro Porteño
Botafogo
Independiente
Colo-Colo
Estudiantes
Barcelona (EQU)
Cruzeiro
Bolívar
Atlético Nacional
Vélez Sarsfield
Lanús