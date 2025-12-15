SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras perdeu a final da Libertadores para o Flamengo, mas superou o rubro-negro ao ficar na 1ª posição do Ranking Conmebol 2026, divulgado nesta segunda-feira (15) pela entidade. A lista é uma espécie de bússola para a montagem dos cabeças de chave da Libertadores e da Sul-Americana.

O time de Abel Ferreira assumiu a liderança do ranking da entidade, que serve para definir os cabeças de chave de seus torneios. O Fla foi colocado como 2º colocado, seguido por River Plate e Boca Juniors.

A próxima Libertadores, portanto, tem quase todos os times do pote 1 definidos: Palmeiras, Flamengo, Boca Juniors, Peñarol, Nacional-URU, Fluminense, Independiente del Valle e LDU/Libertad ? a LDU será cabeça de chave se terminar o Campeonato Equatoriano na 2ª posição. Falta uma rodada para o fim, e a equipe está no 3º lugar.

O Palmeiras era o vice-líder na edição de 2025, atrás do River Plate ? o Boca Juniors fechava o top 3, com o Flamengo na 4ª colocação. O Peñarol, do Uruguai, manteve a 5ª posição de um ano para o outro.

Além do alviverde e do rubro-negro, o Brasil conta com outros dez clubes entre os atuais 30 melhores. São eles: Atlético-MG (6º), São Paulo (7º), Fluminense (11º), Athletico (12º), Inter (13º), Grêmio (14º), Botafogo (19º), Corinthians (22º), Santos (27º) e Cruzeiro (29º).

A Conmebol monta o ranking a partir do desempenho das equipes nas últimas dez temporadas em competições da entidade. Libertadores, Sul-Americana e Recopa estão no escopo do levantamento.

COMO FICOU O RANKING DE 2026?

Palmeiras

Flamengo

River Plate

Boca Juniors

Peñarol

Atlético-MG

São Paulo

Nacional (URU)

Racing

LDU

Fluminense

Athletico

Internacional

Grêmio

Olímpia

Indepediente del Valle

Libertad

Estudiantes

Botafogo

Cerro Porteño

Lanús

Corinthians

Bolívar

Independiente

Colo-Colo

Vélez Sarsfield

Santos

Barcelona (EQU)

Cruzeiro

Atlético Nacional

COMO ERA O RANKING DE 2025?

River Plate

Palmeiras

Boca Juniors

Flamengo

Peñarol

Nacional (URU)

Atlético-MG

São Paulo

Athletico

Fluminense

Grêmio

Racing

Olimpia

LDU

Inter

Libertad

Independiente del Valle

Corinthians

Santos

Cerro Porteño

Botafogo

Independiente

Colo-Colo

Estudiantes

Barcelona (EQU)

Cruzeiro

Bolívar

Atlético Nacional

Vélez Sarsfield

Lanús