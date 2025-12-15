O Palmeiras perdeu a final da Libertadores para o Flamengo, mas superou o rubro-negro ao ficar na 1ª posição do Ranking Conmebol 2026, divulgado hoje pela entidade. A lista serve para a montagem dos cabeças de chave da Libertadores e da Sul-Americana.

Veja detalhes

O time de Abel Ferreira assumiu a liderança do ranking da entidade, que serve para definir os cabeças de chave de seus torneios. O Fla foi colocado como 2º colocado, seguido por River Plate e Boca Juniors.

A próxima Libertadores, portanto, tem quase todos os times do pote 1 definidos: Palmeiras, Flamengo, Boca Juniors, Peñarol, Nacional-URU, Fluminense, Independiente del Valle e LDU/Libertad - a LDU será cabeça de chave se terminar o Campeonato Equatoriano na 2ª posição. Falta uma rodada para o fim, e a equipe está no 3º lugar.

O Palmeiras era o vice-líder na edição de 2025, atrás do River Plate - o Boca Juniors fechava o top 3, com o Flamengo na 4ª colocação. O Peñarol, do Uruguai, manteve a 5ª posição de um ano para o outro.

Além do alviverde e do rubro-negro, o Brasil conta com outros dez clubes entre os atuais 30 melhores. São eles: Atlético-MG (6º), São Paulo (7º), Fluminense (11º), Athletico (12º), Inter (13º), Grêmio (14º), Botafogo (19º), Corinthians (22º), Santos (27º) e Cruzeiro (29º).

A Conmebol monta o ranking a partir do desempenho das equipes nas últimas dez temporadas em competições da entidade. Libertadores, Sul-Americana e Recopa estão no escopo do levantamento.

Como ficou o ranking de 2026?

PalmeirasFlamengoRiver PlateBoca JuniorsPeñarolAtlético-MGSão PauloNacional (URU)RacingLDUFluminenseAthleticoInternacionalGrêmioOlímpiaIndepediente del ValleLibertadEstudiantesBotafogoCerro PorteñoLanúsCorinthiansBolívarIndependienteColo-ColoVélez SarsfieldSantosBarcelona (EQU)CruzeiroAtlético NacionalComo era o ranking de 2025?

River PlatePalmeirasBoca JuniorsFlamengoPeñarolNacional (URU)Atlético-MGSão PauloAthleticoFluminenseGrêmioRacingOlimpiaLDUInterLibertadIndependiente del ValleCorinthiansSantosCerro PorteñoBotafogoIndependienteColo-ColoEstudiantesBarcelona (EQU)CruzeiroBolívarAtlético NacionalVélez SarsfieldLanús