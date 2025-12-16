SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O futebol mundial conhece nesta terça (16) os vencedores do The Best Football Awards 2025, premiação organizada pela Fifa. A cerimônia tem início marcado para 14h (horário de Brasília) e será realizada em Doha, no Catar.

A transmissão ao vivo será feita pelo site Fifa.com, plataforma oficial da entidade. ESPN (YouTube e Disney+), geTV (YouTube), SporTV (TV fechada) e TNT Sports (YouTube e TikTok) também exibem a premiação.

BRASILEIROS EM DESTAQUE

O Brasil pode voltar a conquistar o principal prêmio da noite com Raphinha, atacante do Barcelona, que está entre os finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo. O país também marca presença em outras categorias, como a de melhor goleiro, com Alisson Becker.

AUSÊNCIA NO FEMININO

Nenhuma jogadora brasileira foi indicada ao prêmio de melhor atleta feminina. A disputa reúne nomes de destaque do futebol europeu, com favoritismo para Aitana Bonmatí.

COMO SÃO ESCOLHIDOS OS VENCEDORES

A definição dos ganhadores ocorre por meio de votação popular e técnica. Há, também, a participação de torcedores, capitães de seleções, treinadores e jornalistas, todos com peso igual na pontuação final.

VEJA OS INDICADOS AO PRÊMIO DE MELHOR JOGADOR DO THE BEST 2025

Ousmane Dembéle, França e Paris Saint-Germain

Achraf Hakimi, Marrocos e Paris Saint-Germain

Harry Kane, Inglaterra e Bayern de Munique

Kylian Mbappé, França e Real Madrid

Nuno Mendes, Portugal e Paris Saint-Germain

Cole Palmer, Inglaterra e Chelsea

Pedri, Espanha e Barcelona

Raphinha, Brasil e Barcelona

Mohamed Salah, Egito e Liverpool

Vitinha, Portugal e Paris Saint-Germain

Lamine Yamal, Espanha e Barcelona