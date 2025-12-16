DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - Um torcedor do Flamengo foi preso no último dia 10, em Doha, no Qatar, ao tentar ingressar com uma documentação falsa no estádio Ahmad Bin Ali, antes da partida contra o Cruz Azul, do México, pelo Derby das Américas da Copa Intercontinental.

O rubro-negro queria entrar no estádio com uma faixa de uma organizada. Porém, o documento de permissão apresentado por ele à Polícia era falsificado.

Anteriormente, a torcida havia solicitado a liberação aos órgãos do Qatar, mas não recebeu uma resposta a tempo. Foi quando o homem quis ingressar com uma cópia dada à outra organizada.

Na ocasião, além dele, outros dois torcedores foram detidos, mas liberados em seguida. Somente este ficou preso até ontem em uma cadeia de Doha, quando foi a julgamento e recebeu a liberdade. O UOL apurou que advogados ligados ao Flamengo ajudaram no caso.

A reportagem entrou em contato com a embaixada do Brasil, no Qatar, e também com o Ministério de Relações Exteriores brasileiro. A assessoria de imprensa do Itamaraty confirmou o caso, mas não quis fornecer maiores detalhes.

O Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Doha, tem conhecimento do caso e presta a assistência consular cabível ao nacional brasileiro. A atuação consular do Brasil pauta-se pela legislação internacional e nacional.

"Em atendimento ao direito à privacidade e em observância ao disposto na Lei de Acesso à Informação e no decreto 7.724/2012, o Ministério das Relações Exteriores não divulga informações pessoais de cidadãos que requisitam serviços consulares e tampouco fornece detalhes sobre a assistência prestada a brasileiros", disse o Ministério das Relações Exteriores, ao UOL.