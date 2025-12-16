SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians trabalha para controlar a carga física do elenco após zerar o departamento médico antes das finais da Copa do Brasil, contra o Vasco.

YURI ALBERTO E RANIELE SÃO PRIORIDADES

O atacante Yuri Alberto e o volante Raniele passaram a receber atenção especial do departamento de performance, após serem relacionados no sacrifício no jogo de volta da semifinal, contra o Cruzeiro, no domingo.

Yuri iniciou o processo de recuperação imediatamente após a vitória sobre a Raposa.

Ainda no domingo à noite, já em casa, o atacante utilizou banheira de gelo sob supervisão remota do setor de performance do clube.

Raniele, por sua vez, voltou a atuar após sofrer uma pancada no tornozelo esquerdo e segue sendo avaliado diariamente.

O volante ainda sente dores, consideradas normais por se tratar de um problema de impacto, mas vem apresentando evolução positiva, com redução gradativa do desconforto. Ainda assim, a tendência é que ele não inicie como titular na partida de ida da final.

Tanto Raniele quanto Yuri Alberto foram dúvidas até poucas horas antes do duelo contra o Cruzeiro e realizaram testes físicos inclusive no dia da partida.

PLANO INDIVIDUALIZADO

O Corinthians adotou uma programação individualizada para cada atleta, com ações específicas de recuperação.

O atacante Memphis Depay, por exemplo, deixou o gramado da Neo Química Arena com uma bolsa de gelo no joelho esquerdo.

O procedimento, porém, foi preventivo e faz parte do planejamento para acelerar a recuperação física do jogador, que está em plena condição de jogo e não preocupa.

AVALIAÇÃO FINAL NESTA TERÇA-FEIRA

Na reapresentação do elenco, nesta segunda-feira, os departamentos físico e de fisiologia realizaram as primeiras avaliações e constataram que não há problemas que tirem atletas do jogo de quarta-feira, contra o Vasco. Uma análise mais detalhada, porém, acontecerá nesta terça-feira.

Como estratégia, o Corinthians planeja uma última atividade mais leve antes da primeira partida da decisão.

O técnico Dorival Júnior comandará um treino final com carga reduzida, justamente para preservar o aspecto físico do elenco e evitar novos desgastes às vésperas da final da Copa do Brasil.