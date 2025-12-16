DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - Os públicos do Flamengo, até aqui, na Copa Intercontinental, só não foram menores nesta temporada que os do Carioca, quando o Rubro-Negro jogou com uma equipe sub-20 em jogos no Nordeste. Porém, apesar da sensação de estranheza, o elenco resolveu focar na grande mobilização no Brasil e os milhares de torcedores no país para que o clube busque o sonhado bicampeonato mundial.

ALEX SANDRO FICA SURPRESO COM PONTO FACULTATIVO NO RIO

Na manhã desta segunda-feira (15), tanto a Prefeitura do Rio de Janeiro quanto o Governo do Estado anunciaram ponto facultativo a partir das 12h desta quarta-feira, dia da grande final contra o PSG, em Doha, no Qatar. O jogo acontece às 14h (horário de Brasília).

Até o treino desta segunda-feira (15), no CT Al Ersaal, a notícia ainda não havia chegado aos jogadores do Flamengo. Foi o UOL que informou ao lateral-esquerdo Alex Sandro sobre o decreto no Rio, e ele se mostrou surpreso.

"Nós sabemos a importância desse jogo. É um jogo histórico, né? Pode ficar marcado para a carreira de todos aqui, caso a gente ganhe esse jogo. Sabemos que a torcida do Flamengo está mais ansiosa do que nós. Não só a torcida do Flamengo, mas todo o Brasil. Acho que a maioria do Brasil está com o Flamengo para esse jogo", disse Alex Sandro.

EXPECTATIVA DE PÚBLICO MAIOR NA FINAL

Apesar do fracasso de público na Copa Intercontinental até aqui, há uma expectativa de que o estádio Ahmad Bin Ali receba um bom público na final desta quarta-feira (17). Além da venda estar bem acima dos jogos das quartas e semi, houve uma chegada de torcedores de Flamengo e PSG nos últimos dias.

Alguns rubro-negros decidiram vir de última hora após a classificação para a decisão. Já os franceses ? em parceria com o Governo do Qatar que é investidor do clube - ofereceram uma mega promoção para os sócios. Por 200 euros, o torcedor do Paris Saint-Germain tem direito a passagem, hospedagem e ingresso.

O Ahmed Bin Ali tem capacidade para pouco mais de 45 mil pessoas. Nas quartas, na vitória por 2 a 1 sobre o Cruz Azul, foram apenas 7.108 torcedores. Já nas semis, na vitória por 2 a 0 sobre o Pyramids, 8.368 compareceram.

'NÃO PODEMOS ERRAR'

O atacante Luiz Araújo acredita que para o Flamengo ser campeão precisará ter erro zero diante do PSG. O jogador lembrou a eliminação para o Bayern de Munique, nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes, onde a equipe acabou cometendo falhas cruciais na derrota por 4 a 2.

"Não podemos errar, são jogadores de alto nível, os melhores jogadores estarão em campo, tanto do lado do Flamengo quanto do lado do PSG. O bom de termos jogado outros jogos é que saímos com experiência. Contra o Bayern, a gente falhou em alguns lances, e isso foi crucial para a derrota. Vamos procurar minimizar esses erros e entrar 100% focados", disse Luiz Araújo.