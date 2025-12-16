DOHA, None (UOL/FOLHAPRESS) - Filipe Luís crê que o Flamengo pode vencer o PSG na final do Mundial, nesta quarta-feira (17). O treinador da equipe brasileira demonstrou confiança nos seus jogadores para o duelo.

"Nós e o rival desta quarta-feira fizemos história. O PSG ganhou a Champions, tem jogadores que todo mundo conhece. São, talvez, os melhores do mundo. Acreditamos que é possível e vamos fazer o que estiver ao nosso alcance."

"Quanto mais jogamos, mais nos conhecemos. Cada Mundial é diferente, num país e clima diferente. Mas a vontade de ganhar é a mesma. Alguns jogadores saíram, outros chegaram. Esse grupo tem uma nova alma, se reinventou. Conquistou os títulos mais difíceis do continente e agora tem uma nova oportunidade de fazer história. Esperamos poder escrever o nosso nome na história. Fácil não vai ser, mas é possível", disse Filipe Luís.

O técnico reforçou que o Flamengo manterá o seu DNA para a partida desta quarta-feira (17), deixando de lado o que o estilo de jogo causou no duelo contra o Bayern de Munique, no Super Mundial de Clubes e que terminou com a eliminação nas oitavas de final. Filipe, no entanto, reconhece a força do PSG e a necessidade de fazer uma "partida perfeita" para sair com o título.

"Cada jogo é diferente. Vamos jogar contra o PSG, não contra o Bayern. A forma de jogar, pressionar, é diferente, mas a intensidade é a mesma. Naquele dia, acreditei que era o melhor plano para vencer o Bayern, mas eles foram melhores que nós. Agora, é outro plano, outra forma que vai aproximar o time da vitória, mas nunca abrindo mão dos nossos princípios, é o que pede o DNA do Flamengo."

"Eu acredito, transmito isso para os jogadores, mas não só por palavras. Eu penso que eles, meus jogadores, são os melhores. Sempre falei isso para eles, desde que assumi e vejo eles jogando. Esse grupo é capaz de tudo, de fazer história. Acredito neles e eles acreditam que é possível. Rivais nos colocaram em dificuldades, o PSG vai fazer isso, mas é importante sabermos jogar todas as fases do jogo para fazer uma partida perfeita e vencer", disse Filipe Luís.