SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou na noite de segunda-feira (15) mudanças no regulamento do Campeonato Brasileiro para 2026.

A destinação das vagas à Copa Libertadores e o limite de partidas que os jogadores podem realizar por um clube antes de se transferir estão entre as principais alterações.

De acordo com o REC (Regulamento Específico da Competição), a partir da próxima edição, o Brasileiro dará quatro vagas diretas à fase de grupos da Libertadores, e mais uma para a fase preliminar do continental (pré-Libertadores) ?até 2025, eram quatro vagas diretas, e duas para a fase preliminar.

A mudança aconteceu porque a Copa do Brasil, que até este ano concedia vaga à Libertadores apenas ao campeão, na fase de grupos, passa a prever vaga também para o vice em 2026, na fase preliminar.

No entanto, se o campeão da Copa do Brasil já tiver garantido vaga na fase de grupos da Libertadores por meio de outra competição ?Brasileiro, Sul-Americana ou a própria Libertadores?, ela será repassada ao vice. Com isso, a vaga à pré-Libertadores passa para o melhor colocado do Brasileiro, excluídos os já classificados.

Além disso, outra alteração trazida pelo REC diz respeito ao limite de jogos que um jogador pode realizar antes de se transferir para outro clube. Até 2025, o atleta podia fazer até seis partidas por uma equipe. A partir de 2026, esse número dobra, passando para 12.

A CBF também divulgou a tabela do Brasileiro do próximo ano. Com o novo calendário do futebol brasileiro que antecipa o início da competição, a primeira rodada está prevista para os dias 28 e 29 de janeiro. Atual campeão, o Flamengo estreará contra o São Paulo, fora de casa. O vice Palmeiras faz a primeira partida contra o Atlético-MG, em Minas.