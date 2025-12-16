SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Bruno Rodrigues não vestirá mais a camisa do Palmeiras. O jogador de 28 anos está de férias no Rio Grande do Norte com familiares e amigos, desrespeitou as normas do clube ao participar de um jogo de futebol e será punido.

No último domingo (14), o atacante participou da final do Campeonato Municipal de Ceará-Mirim, e foi campeão com o Guarani de Gravatá. O problema é que Bruno não pediu autorização ao Palmeiras para disputar a partida nas férias.

O Palmeiras se posicionou nesta tarde e comunicou que ele deve ser punido: "A participação de um atleta profissional do Palmeiras em qualquer atividade que coloque em risco a sua integridade física durante o período de férias tem de ser previamente autorizada pelo Departamento de Futebol. Do contrário, o atleta profissional em questão está sujeito às sanções previstas no regulamento interno do clube".

A reportagem apurou que a direção palmeirense está inconformada com a situação de Bruno Rodrigues, ainda mais por ser um atleta que ficou tanto tempo em recuperação de lesão. O atacante ficou quase 600 dias longe dos gramados após duas lesões sérias no joelho: Bruno sofreu uma ruptura de ligamento no joelho direito em seu segundo jogo com a camisa do Palmeiras, em janeiro de 2024.

Em maio, quando estava em processo final de recuperação, rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo em decorrência de um trauma sofrido em um jogo-treino. A segunda lesão de Bruno Rodrigues se assemelha à lesão sofrida por Ronaldo Fenômeno na Inter de Milão na temporada 1999/2000.

O atacante já não fazia parte dos planos da comissão técnica para o ano que vem, mas esse episódio ratificou a decisão para a direção do Palmeiras.

Bruno foi contratado por quase R$ 25 milhões no fim de 2023, disputou 13 partidas e marcou apenas 2 gols.

O jogador tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2028.