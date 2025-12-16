SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Campeonato Brasileiro não terá jogos entre os dias 1º de junho e 22 de julho, por conta da disputa da Copa do Mundo de 2026.

A pausa está prevista na tabela com datas-base divulgada pela CBF nesta segunda-feira (15). Ela acontecerá entre a 17ª e a 18ª rodadas da competição.

No regulamento da competição, a CBF informa que as datas "foram definidas observando os calendários e datas oficiais da Conmebol e da Fifa". O trecho está no artigo 36 do documento.

No mesmo artigo, a entidade informa que a tabela ainda pode ser alterada em alguns casos. Mudanças no calendário da Conmebol e da Fifa, ou "razões excepcionais" podem provocar as alterações.

A Copa do Mundo será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, no Canadá, Estados Unidos e México. Assim, a pausa do Brasileirão prevê alguns dias para que atletas que disputam a competição se apresentem às respectivas seleções com tempo para a preparação.