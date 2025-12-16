SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a vitória no prêmio The Best, da Fifa, que elege o melhor jogador de futebol da temporada, o atacante Ousmane Dembélé, do PSG (Paris Saint-Germain), tornou-se apenas o segundo francês a figurar na lista de vencedores da premiação.

Antes dele, o ex-meia Zinedine Zidane faturou o título três vezes, em 1998, 2000 e 2003.

A premiação da entidade que rege o futebol mundial começou em 1991, quando o troféu foi entregue ao alemão Lothar Matthäus, campeão da Copa do Mundo na Itália no ano anterior.

Em 2010, a Fifa se uniu à France Football, responsável pela premiação Bola de Ouro desde 1956, com o surgimento do prêmio Bola de Ouro da Fifa, vencida em sua primeira edição por Messi.

A parceria durou apenas seis temporadas e só teve dois vencedores: o astro argentino, quatro vezes vencedor (2010, 2011, 2012 e 2015) e o português Cristiano Ronaldo, que ganhou em 2013 e 2014.

Com o fim da parceria, a Fifa resolveu recriar seu prêmio a partir de 2016 com o nome The Best.

Com dez edições desde então, premiou apenas seis jogadores: Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Luka Modric, Vinicius Junior e Dembélé.

O Brasil já venceu a premiação nove vezes, a primeira vez com Romário, em 1994. Ronaldo é o maior vencedor do país, com três conquistas (1996, 1997 e 2002), seguido por Ronaldinho Gaúcho, com duas (2004 e 2005). Rivaldo (1999), Kaká (2007) e Vinicius Junior (2004) venceram uma vez cada.

Confira a lista completa com todos os vencedores da premiação da Fifa

1991 Lothar Matthäus (ALE)

1992 Marco van Basten (HOL)

1993 Roberto Baggio (ITA)

1994 Romário (BRA)

1995 George Weah (LIB)

1996 Ronaldo (BRA)

1997 Ronaldo (BRA)

1998 Zinedine Zidane (FRA)

1999 Rivaldo (BRA)

2000 Zinedine Zidane (FRA)

2001 Luís Figo (POR)

2002 Ronaldo (BRA)

2003 Zinedine Zidane (FRA)

2004 Ronaldinho Gaúcho (BRA)

2005 Ronaldinho Gaúcho (BRA)

2006 Fabio Cannavaro (ITA)

2007 Kaká (BRA)

2008 Cristiano Ronaldo (POR)

2009 Lionel Messi (ARG)

2010* Lionel Messi (ARG)

2011* Lionel Messi (ARG)

2012* Lionel Messi (ARG)

2013* Cristiano Ronaldo (POR)

2014* Cristiano Ronaldo (POR)

2015* Lionel Messi (ARG)

2016 Cristiano Ronaldo (POR)

2017 Cristiano Ronaldo (POR)

2018 Luka Modric (CRO)

2019 Lionel Messi (ARG)

2020 Robert Lewandowski (POL)

2021 Robert Lewandowski (POL)

2022 Lionel Messi (ARG)

2023 Lionel Messi (ARG)

2024 Vinicius Junior (BRA)

2025 Ousmane Dembélé (FRA)

*Entre 2010 e 2015, o prêmio foi entregue em parceria com a France Football