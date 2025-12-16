SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro reagiu rápido ao desligamento de Leonardo Jardim e já tem um novo técnico para a próxima temporada: Tite.
O clube mineiro anunciou a contratação do gaúcho de 64 anos, que chega com contrato de uma temporada. Ele volta a comandar um clube após mais de um ano de afastamento.
Ao lado de Tite, foram contratados os auxiliares Matheus Bachi (filho do treinador) e Vinícius Bergantin, além do preparador físico Fábio Mahseredjian.
O último trabalho do técnico ocorreu no Flamengo, e a passagem foi encerrada em setembro de 2024. Antes disto, Tite havia comandado a seleção brasileira nas Copas do Mundo de 2018 e 2022.
Ele chegou a ensaiar um retorno ao Corinthians em abril, mas desistiu da oferta e pausou a carreira após problemas de saúde. Ele usou os últimos meses para se recuperar e, há duas semanas, anunciou que estava disponível no mercado.
Tite acertou com o Cruzeiro um dia depois do desligamento de Leonardo Jardim. Segundo PVC, o técnico se reuniu com o presidente Pedro Lourenço e acertou sua ida à Toca da Raposa na manhã desta terça-feira (16).