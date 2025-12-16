RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Luis Enrique, do PSG, da França, foi eleito o melhor técnico do futebol masculino no prêmio Fifa The Best. Sarina Wiegman, da seleção da Inglaterra, levou no feminino.

Sob o comando do treinador, o PSG conquistou a Ligue 1, a Copa da França e a Supercopa da França.

O time de Paris também chegou à final da Copa do Mundo de Clubes, disputada nos Estados Unidos. O PSG, manhã (17), vai disputar a decisão do Intercontinental contra o Flamengo.

Luis Enrique está em Doha, no Qatar, onde acontece a cerimônia, mas não compareceu. O treinador está em preparação para o duelo com o Rubro-Negro.

Esta é a segunda vez que o treinador conquista o prêmio. Ele também foi eleito na edição de 2015, quando comandava o Barcelona, da Espanha.

No futebol feminino, a vencedora foi a holandesa Sarina Wiegman, da seleção da Inglaterra. A treinadora levou o quinto troféu para casa ? anteriormente, venceu em 2017, 2020, 2022 e 2023.

Ela conquistou a UEFA Euro feminina nesta temporada. Foi a terceira vez que ela chegou ao topo do pódio no torneio ? a primeira foi com a Holanda, em 2017, a segunda com a Inglaterrra, em 2022, e na atual temporada.

COMO FUNCIONA A VOTAÇÃO

A votação do The Best foi feita por quatro grupos diferentes: capitães de seleções filiadas à Fifa, técnicos de seleções filiadas à Fifa, jornalistas selecionados e fãs registrados no site da entidade. Cada agrupamento teve peso de 25% na votação.

Cada votante escolheu um top-3. O primeiro colocado recebeu cinco pontos, o segundo, três, e o terceiro, um. Venceu quem teve mais no somatório total.

A votação levou em conta o desempenho entre 11 de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025 ? período que engloba uma temporada europeia completa.

QUEM JÁ GANHOU NO MASCULINO:

2024: Carlo Ancelotti

2023: Pep Guardiola

2022: Lionel Scaloni

2021: Thomas Tuchel

2020: Jürgen Klopp

2019: Jürgen Klopp

2018: Didier Deschamps

2017: Zinedine Zidane

2016: Claudio Ranieri

2015 - Luis Enrique

2014 - Jöachim Löw

2013 - Jupp Heynckes

2012 - Vicente Del Bosque

2011 - Pep Guardiola

2010 - José Mourinho

QUEM JÁ GANHOU NO FEMININO:

2024 - Emma Hayes

2023 - Sarina Wiegman

2022 - Sarina Wiegman

2021 - Emma Hayes

2020 - Sarina Wiegman

2019 - Jill Ellis

2018 - Reynald Pedros

2017 - Sarina Wiegman

2016 - Silvia Neid

2015 - Jill Ellis

2014 - Ralf Kellermann

2013 - Silvia Neid

2012 - Pia Sundhage

2011 - Norio Sasaki

2010 - Silvia Neid


