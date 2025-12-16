RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Luis Enrique, do PSG, da França, foi eleito o melhor técnico do futebol masculino no prêmio Fifa The Best. Sarina Wiegman, da seleção da Inglaterra, levou no feminino.
Sob o comando do treinador, o PSG conquistou a Ligue 1, a Copa da França e a Supercopa da França.
O time de Paris também chegou à final da Copa do Mundo de Clubes, disputada nos Estados Unidos. O PSG, manhã (17), vai disputar a decisão do Intercontinental contra o Flamengo.
Luis Enrique está em Doha, no Qatar, onde acontece a cerimônia, mas não compareceu. O treinador está em preparação para o duelo com o Rubro-Negro.
Esta é a segunda vez que o treinador conquista o prêmio. Ele também foi eleito na edição de 2015, quando comandava o Barcelona, da Espanha.
No futebol feminino, a vencedora foi a holandesa Sarina Wiegman, da seleção da Inglaterra. A treinadora levou o quinto troféu para casa ? anteriormente, venceu em 2017, 2020, 2022 e 2023.
Ela conquistou a UEFA Euro feminina nesta temporada. Foi a terceira vez que ela chegou ao topo do pódio no torneio ? a primeira foi com a Holanda, em 2017, a segunda com a Inglaterrra, em 2022, e na atual temporada.
COMO FUNCIONA A VOTAÇÃO
A votação do The Best foi feita por quatro grupos diferentes: capitães de seleções filiadas à Fifa, técnicos de seleções filiadas à Fifa, jornalistas selecionados e fãs registrados no site da entidade. Cada agrupamento teve peso de 25% na votação.
Cada votante escolheu um top-3. O primeiro colocado recebeu cinco pontos, o segundo, três, e o terceiro, um. Venceu quem teve mais no somatório total.
A votação levou em conta o desempenho entre 11 de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025 ? período que engloba uma temporada europeia completa.
QUEM JÁ GANHOU NO MASCULINO:
2024: Carlo Ancelotti
2023: Pep Guardiola
2022: Lionel Scaloni
2021: Thomas Tuchel
2020: Jürgen Klopp
2019: Jürgen Klopp
2018: Didier Deschamps
2017: Zinedine Zidane
2016: Claudio Ranieri
2015 - Luis Enrique
2014 - Jöachim Löw
2013 - Jupp Heynckes
2012 - Vicente Del Bosque
2011 - Pep Guardiola
2010 - José Mourinho
QUEM JÁ GANHOU NO FEMININO:
2024 - Emma Hayes
2023 - Sarina Wiegman
2022 - Sarina Wiegman
2021 - Emma Hayes
2020 - Sarina Wiegman
2019 - Jill Ellis
2018 - Reynald Pedros
2017 - Sarina Wiegman
2016 - Silvia Neid
2015 - Jill Ellis
2014 - Ralf Kellermann
2013 - Silvia Neid
2012 - Pia Sundhage
2011 - Norio Sasaki
2010 - Silvia Neid